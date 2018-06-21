Санитарная служба выявила нарушения в ОАО «Октябрь-Березки»

При проведении массовых полевых работ перед руководством предприятий АПК стоит крайне важная задача — не допустить профессиональных отравлений и заболеваний, а также пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний среди работников сельского хозяйства, сохранить жизнь и здоровье каждому работающему. Вопросы соблюдения условий труда, санитарно-бытового обеспечения, организации питания работников организаций агропромышленного комплекса при проведении массовых полевых работ находятся на особом контроле УЗ «Хотимский райЦГЭ».

Специалистами учреждения здравоохранения «Хотимский райЦГЭ» в июне 2018 года проведен мониторинг объектов ОАО «Октябрь-Березки». Несмотря на проводимую работу по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах, в ходе проверки выявлены нарушения в части укомплектования аптечек первой помощи универсальных в соответствии с перечнем вложений, определенным Постановлением МЗ РБ от 4 декабря 2014 года №80, санитарного содержания территорий и санитарно-бытовых помещений объектов, артезианских скважин.

По результатам проведенного мониторинга УЗ «Хотимский райЦГЭ» приняты меры в соответствии с законодательством, для принятия соответствующих мер в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия на объектах ОАО «Октябрь — Березки» проинформированы управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, председатель профсоюзного комитета ОАО «Октябрь-Березки» и председатель Хотимского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Специалистами райЦГЭ будут продолжены надзорные мероприятия по выполнению санитарно-эпидемиологического законодательства сельскохозяйственными организациями района, при выявлении нарушений на объектах сельского хозяйства будут применяться меры в соответствии с законодательством РБ, а также будет обеспечено информирование заинтересованных лиц о проблемных вопросах для принятия соответствующих оперативных мер.

Татьяна Андрющенко,

помощник врача-гигиениста

УЗ «Хотимский райЦГЭ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санитарная служба выявила нарушения в ОАО «Октябрь-Березки» При проведении массовых полевых работ перед руководством предприятий АПК стоит крайне важная задача — не допустить профессиональных отравлений и заболеваний,...