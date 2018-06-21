ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санитарная служба выявила нарушения в ОАО «Октябрь-Березки»

22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

При проведении массовых полевых работ перед руководством предприятий АПК стоит крайне важная задача — не допустить профессиональных отравлений и заболеваний, а также пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний среди работников сельского хозяйства, сохранить жизнь и здоровье каждому работающему. Вопросы соблюдения условий труда, санитарно-бытового обеспечения, организации питания работников организаций агропромышленного комплекса при проведении массовых полевых работ находятся на особом контроле УЗ «Хотимский райЦГЭ».
Специалистами учреждения здравоохранения «Хотимский райЦГЭ» в июне 2018 года проведен мониторинг объектов ОАО «Октябрь-Березки». Несмотря на проводимую работу по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах, в ходе проверки выявлены нарушения в части укомплектования аптечек первой помощи универсальных в соответствии с перечнем вложений, определенным Постановлением МЗ РБ от 4 декабря 2014 года №80, санитарного содержания территорий и санитарно-бытовых помещений объектов, артезианских скважин.
По результатам проведенного мониторинга УЗ «Хотимский райЦГЭ» приняты меры в соответствии с законодательством, для принятия соответствующих мер в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия на объектах ОАО «Октябрь — Березки» проинформированы управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, председатель профсоюзного комитета ОАО «Октябрь-Березки» и председатель Хотимского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Специалистами райЦГЭ будут продолжены надзорные мероприятия по выполнению санитарно-эпидемиологического законодательства сельскохозяйственными организациями района, при выявлении нарушений на объектах сельского хозяйства будут применяться меры в соответствии с законодательством РБ, а также будет обеспечено информирование заинтересованных лиц о проблемных вопросах для принятия соответствующих оперативных мер.
Татьяна Андрющенко,
помощник врача-гигиениста
УЗ «Хотимский райЦГЭ»

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проведении массовых полевых работ перед руководством предприятий АПК стоит крайне важная задача — не допустить профессиональных отравлений и заболеваний,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Заславле пьяный 15-летний подросток на мотоцикле врезался в машину ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика