|
Санитарная служба выявила нарушения в ОАО «Октябрь-Березки»
22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
При проведении массовых полевых работ перед руководством предприятий АПК стоит крайне важная задача — не допустить профессиональных отравлений и заболеваний, а также пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний среди работников сельского хозяйства, сохранить жизнь и здоровье каждому работающему. Вопросы соблюдения условий труда, санитарно-бытового обеспечения, организации питания работников организаций агропромышленного комплекса при проведении массовых полевых работ находятся на особом контроле УЗ «Хотимский райЦГЭ».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проведении массовых полевых работ перед руководством предприятий АПК стоит крайне важная задача — не допустить профессиональных отравлений и заболеваний,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)