Готовность сельхозпредприятий к проведению уборочной кампании проверяет техинспекция Федерации профсоюзов Беларуси

Мониторинги начались 15 июня. Технические инспекторы труда ФПБ, представители областных и районных объединений профсоюзов планируют посетить все сельхозорганизации страны.

Основные моменты, на которые обращают внимание во время мониторинга, – это обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также вопросы организации доставки горячего питания и питьевой воды. Особое внимание тем регионам, в которых в прошлом году были выявлены примеры некачественной организации питания для работников, занятых на жатве.

«Уборочная кампания в нашей стране, как правило, стартует в июле, но активная подготовка к ней в организациях АПК идет уже сейчас. Поэтому мы намерено начинаем проводить мониторинги за месяц до начала жатвы, чтобы у предприятий было время исправить все недочеты и нарушения, а работники в безопасных и комфортных условиях могли выполнять свои обязанности. Чтобы с самого первого дня уборки у них не возникало проблем с питанием, водой, спецодеждой и прочим», — отметил главный технический инспектор труда ФПБ Александр Зайцев.

Представители профсоюзов также проверют наличие и состояние санитарно-бытовых помещений и душевых, оборудованных мест для приема пищи, обращают внимание на соблюдение правил охраны труда при проведении ремонтных работ и соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности.

По результатам проверок техническая инспекция труда выдаст нанимателям рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений. Об их устранении они будут обязаны информировать техническую инспекцию труда ФПБ.

Пресс-служба Федерации

профсоюзов

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