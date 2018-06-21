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Готовность сельхозпредприятий к проведению уборочной кампании проверяет техинспекция Федерации профсоюзов Беларуси
22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Мониторинги начались 15 июня. Технические инспекторы труда ФПБ, представители областных и районных объединений профсоюзов планируют посетить все сельхозорганизации страны.
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Готовность сельхозпредприятий к проведению уборочной кампании проверяет техинспекция Федерации профсоюзов Беларуси
Мониторинги начались 15 июня. Технические инспекторы труда ФПБ, представители областных и районных объединений профсоюзов планируют посетить все...
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