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Как жители района участвуют в сборе вторичных отходов?

22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Для чего нужен раздельный сбор отходов? Прежде чем говорить о значении раздельного сбора отходов, начнем с того, почему вообще тема мусора в последнее время стала так актуальна? Почему мы все чаще слышим про какой-то там «мусорный кризис»? Ведь раньше от мусора просто избавлялись и никто не задумывался о том, что с ним происходит впоследствии. Что же изменилось? Оказывается, изменилось многое.
Во-первых, численность населения планеты уже перевалила отметку в 7 миллиардов. И каждый год увеличивается примерно на 81 миллион. Каждый человек на Земле создает отходы. Знаете ли вы, что, например, в среднем житель Индии производит около 200 кг отходов в год, житель США – 600-700, европеец – 300-400. Естественно, что путем несложных арифметических расчетов можно сделать вывод: мусора производится на планете огромное количество.
При этом, возникает второй аспект: где-то полтора века назад появились искусственно синтезированные материалы (например, пластик), которые природа не может переработать – они не поддаются разложению сотни лет, при этом пользуются большой популярностью. А ведь такие отходы составляют до половины нашего мусорного ведра.
В середине прошлого века сначала экологи, а затем и другие специалисты заговорили о том, что если эти “горы” мусора не перерабатывать, то вскоре не останется места для жизни. Кстати, они были правы. Сегодня в Тихом океане существуют целые мусорные острова, занимающие огромные площади. В беднейших странах мира из-за мусора не пройти, не проехать.
Именно поэтому в 80-е годы ХХ века было принято решение об обязательной переработке всех вторичных ресурсов. В этом заключается и экологический аспект, и экономический, ведь в основном ресурсы Земли не возобновляемы.
Примерно 20 лет назад к активной программе переработки вторсырья подключилась и Беларусь. Сначала дело шло туго, ведь большинство населения не понимало и не принимало задач по раздельному сбору мусора и переработки вторичного сырья, но постепенно ситуация изменилась.
Как же жители Хотимского района участвуют в процессе сбора вторичных ресурсов? С этим вопросом журналист ШК обратилась к Людмиле Журовой, начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома:
— Стоит сразу отметить, что на такие виды вторсырья, как стекло и макулатура существует государственный заказ. Это неслучайно, ведь производство товаров из стекла и бумаги – это весьма дорогостоящие процессы. Их вторичная переработка позволяет экономить государству значительные средства.
В нашем районе задание по выполнению госзаказа доведено до двух заготовительных организаций: УКП “Жилкомхоз” и районного потребительского общества. На 15 июня госзаказ по поставке на переработку макулатуры в целом был выполнен на 40,1%, стекла – на 43,3%. Нужно заметить, что РайПО более ответственно подходит к выполнению задания.
— Людмила Владимировна, задание по сбору вторсырья доведено до предприятий и организаций района. Можете отметить те трудовые коллективы, что активно выполняют, а может даже и перевыполняют, задание.
— Да, конечно. В зависимости от специфики производства до предприятий и организаций доводились задания по сбору таких вторичных ресурсов, как отработанные масла, полимерные отходы, стекло, макулатура, шины и электрооборудование.
Многие коллективы, понимая важность заготовки вторсырья, весьма ответственно подошли к выполению этой задачи. Например, по сбору ПЭТ уже выполнили годовое задание: «Беларусбанк», инспекция энергонадзора, ГПЛ №16, семенная инспекция, Беседовичский сельский исполнительный комитет и другие. По макулатуре стоит отметить с положительной стороны ОАО “Бабушкино подворье”, инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, РК ОО “БРСМ”, Хотимский районный архив. К слову, в архиве работает только один специалист и она уже выполнила задание по всем видам вторичных ресурсов.
— А наши индивидуальные предприниматели участвуют в заготовке (сборе) вторсырья?
— Участвуют. И делают это не для, как говорится, «отцепного». Например, ЧП «Е. Коженкова» уже выполнено годовое задание по сбору макулатуры. Также как и ИП З. Палакян и ИП Е. Игнатенко. Приближаются к выполению ИП “ЗападХим Торг” и индивидуальный предприниматель М. Кузьменков.
— Людмила Владимировна, как вы считаете сыграло ли задание по заготовке вторсырья в том, что на Хотимщине стало более чисто?
— Думаю, да. Смотрите, полигон для отходов – это официальная площадка для накопления и захоронения отходов. Свалкой же называют места нелегальных сбросов мусора. К счастью, и полигонов становится меньше, и реже наши люди “создают” свалки.
— И последний вопрос. Слышала о движении «Цель 99». Что это такое?
— Интересный вопрос. В нашей стране есть ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» — некоммерческая организация, которая координирует в республике деятельность в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами. В 2015 году учреждением было инициировано это Движение в поддержку раздельного сбора бытовых отходов. «Цель 99» объединяет жителей нашей страны вокруг общей идеи: «От каждого человека зависит ситуация с бытовыми отходами в стране. Хочешь, чтобы стало лучше вокруг — делай простую вещь — собирай раздельно бытовые отходы».
Многие белорусы не сортируют бытовые отходы даже при наличии специальных контейнеров. Почему? Сомнения в целесообразности своих действий и незнание, что на самом деле происходит с отсортированными отходами. Действительно ли отходы, которые мы собрали раздельно, будут переработаны?
Специально для движения «Цель 99» были сняты мини-фильмы, которые показывают, что происходит с отходами бумаги, стекла, пластика после того, как их выбросили в контейнеры для раздельного сбора. С помощью этого видео Оператор хочет показать всем, кто сомневается, что собирать раздельно отходы имеет смысл, потому что переработка в Беларуси есть!
Фильмы эти легко найти в Интернете.
Кстати, задумайтесь, что использование собранных 164 тысяч тонн стеклобоя в производстве нового стекла сэкономит столько электрической энергии, сколько потребляют все жители такого города как Могилев целый месяц. Цифры впечатляющие.
— Согласна. Спасибо за беседу. Будем и дальше сортировать мусор.
Интервью вела
Янина МАВИЧ

 
Теги: Могилев
 
 
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