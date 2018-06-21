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В Хотимском районе 21 июня прошел единый день информирования

22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На текущей неделе по всей республике прошел Единый день информирования. С жителями района встретились и информационные группы Хотимщины. В частности, группа председателя райисполкома Дмитрия Рубана пообщалась с трудовыми коллективами ЦТДиМ, центральной библиотеки и аптеки, а также с жителями деревни Тростино. Кроме того, в последнем глава района провел и личный прием граждан.В качестве же главного вопроса на повестку дня был вынесен вопрос “Природные ресурсы и их использование в Республике Беларусь”. Дмитрий Михайлович справедливо заметил, что вопрос вынесен неслучайно. “Природа и Родина – понятия нераздельные. Любовь к большой Родине начинается с любви к родному краю, его лесам и полям. Наши природные богатства дал белорусам ни Президент, ни председатель райисполкома, а подарила сама природа. Наши предки сберегли их для нас, а наша задача сберечь их для потомков — наших детей и внуков. Именно поэтому мы обязаны распоряжаться природными богатствами не как хочется, а рационально. Ресурсами Беларусь не так богата, как некоторые другие страны мира, поэтому мы в сто раз бережнее должны их использовать”, — отметил глава района.
Кроме того, он остановился конкретно на Хотимском районе, как самом экологически чистом в стране, заметив, что это огромный плюс.
Жителей района в тему интересовали два вопроса: качество воды (строительство станции обезжелезивания) и перспективы разработки нашего местного сырья – трепела. Дмитрий Рубан рассказал, что руководство района вышло с ходатайством на облисполком, где нас услышали и поддержали. В текущем году выделены средства на изготовление проектно-сметной документации для строительства станции в Хотимске. Документация изготавливается. На 2019 год запланировано строительство станции обезжелезивания.
При этом председатель райисполкома обратил внимание на тот аспект, что превышение железа в воде – это проблема не только Хотимского района, но и многих других в Беларуси. Причем, во многих превышение железа большее, чем в нашей воде. “Я не стану обещать того, что мы не сможем выполнить. Если не можем построить пять-десять станций, то и пустых обещаний давать не стоит. Проблема есть и ее нужно решать. Воду, как ресурс необходимо беречь. Для питья можно использовать бутилированную воду, использовать фильтры для очистки”, — высказался Дмитрий Михайлович.
На территории Хотимского района запасы трепела составляют 46,306 млн. тонн. Карьер поделен на два участка:
— «Северный», принадлежит ОДО «Трепел – М», запас минерала — 2,4 млн. м3. В 2016 году добыто 2,3 тыс.тонн трепела. Реализовано 502,5 тонн. В 2017 году работы по добыче минерала не проводились;
— «Южный». В 2016 году зарегистрирован на имя ОАО «УМ-Хотимск». В настоящее время совместно с РУП «Научно-производственный центр по геологии» проводятся работы по подсчету запасов трепела и лабораторные исследования.
Диапазон применения минерала достаточно широк: трепел применяется как минеральная добавка в корме для животных, как удобрение органического состава, в строительстве и других промышленных областях, при производстве пеностекла и портландцемента, используется при очистке воды, обработке нефтепродуктов.
Как рассказал глава района, на Хотимщине в сельском хозяйстве проводился “эксперимент” – трепел в качестве кормовой добавки использовали в пищу животных. “Результат есть. Он не сверхъестественный, но определенная положительная динамика зафиксирована. Весной на одном из полей ОАО “Хотимский Технокомплекс” трепел использовали для обработки почвы. Пока говорить о результате рано, но осенью мы сможет сказать, как повлиял абсорбент на урожай”, — поделился Д.М. Рубан данными. К слову, такие эксперименты проводятся для того, чтобы на практике доказать или опровергнуть пользу трепела, ведь, чтобы предложить его покупателям необходимо иметь доказательную базу для рекламы.
Также в рамках ЕДИ были рассмотрены вопросы о реализации в республике государственной семейной политики, о безопасности детей в летний период и профилактике пожаров и тема страхования в летний период.
В частности, Вадим Войтиков, начальник отдела по ЧС, обратил внимание на то, что уже наступила пора ремонтировать печи к отопительному сезону, а также на вопросы безопасности детей, приведя трагичные примеры.
— Есть случаи, когда дети, оставаясь без присмотра взрослых, выпадают из окон многоэтажек, тонут в водоемах, гибнут на пожарах. В каждой такой трагедии первична вина родителей, взрослых, которые не уберегли ребятишек из-за беспечности и собственной халатности, — сказал Вадим Васильевич, призвав быть более внимательными к времяпрепровождению детей.
Традиционно, председатель райисполкома призвал участников Единого дня информировая к диалогу, чтобы жители смогли высказать свои просьбы, озвучить вопросы, а, может быть, поднять проблемы. В рамках текущего ЕДИ жители райцентра подняли вопрос об организации стоянки у детского сада №2. “Утром, когда детей привозят в садик, и вечером, когда их забирают,
по улице Первомайской невозможно ни пройти, ни проехать. Стоянки нет. Машины выезжают кто, как и куда может, нередко нарушая ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью малышей”, — озвучила проблемный момент одна из жительниц Хотимска.
Глава района пообещал разобраться с вопросом. Лично побыть на участке дороги. “Не обещаю, что решу вопрос в день-два, но вы увидите, как вопрос решается, — констатировал Дмитрий Михайлович, поблагодарив женщину за неравнодушие. – Вопрос задан правильный, ведь когда дело касается детей, а тем более дошкольников, мы должны создать условия, в первую очередь, для их безопасности”.
Жители Тростино попросили оказать содействие в решение вопроса об организации работы МРЭК непосредственно в Хотимской больнице, хотя бы раз в месяц. “Инвалидов, а, порой, это люди лежачие приходится возить в Кричев. Это сложно. Дорого. Неудобно. Раньше они приезжали к нам, было проще решить проблемы. Может и сейчас смогли бы”, — просят жители.
Председатель райисполкома согласен, что это серьезный вопрос для жителей всего района, а не только Тростино. Он озвучил, что поинтересуется всеми аспектами работы медико-реабилитационной экспертной комиссии, и о результате будут информированы не только жители деревни, но и всего района.
Кстати, одна из “проблем-долгожителей” Тростино уже практически решена: долгое время жители просили отремонтировать участок дороги, ведущий к сельисполкому. Как озвучил Дмитрий Рубан, этот участок будет отремонтирован за счет средств заработанных в рамках районного субботника жителями сельских населенных пунктов Хотимщины. “Принято решение, что деньги, которые заработали жители района будут направлены на благоустройство, исходя из территориальной принадлежности. Те, что заработали жители Хотимска – на развитие райцентра. Те, что заработали сельчане – на облагораживание сельских территорий. Так этот участок дороги, который действительно нуждается в ремонте, будет приведен в должное состояние”.
Анна МАВИЧ

 
 
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