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В Хотимске 22 июня состоялся митинг-реквием в память Великой Отечественной войне

22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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«22 июня, ровно в 4 часа…» Слова этой песни, написанные поэтом Борисом Ковыневым, на музыку известного вальса Ежи Петерсбурского «Синий платочек», намертво впечатались в сознание каждого советского человека. Потому что для всех советских людей, граждан Советского Союза, этот день ознаменовал собою «черную линию», разделившую жизнь и историю, не только нашей общей Родины — СССР, но и целой планеты Земля, на «до» и «после»…
Митинг-реквием, посвященный этой трагической дате, состоялся в пятницу в центральном сквере Хотимска.
Перед присутствующими выступил Николай Хучев, заместитель председателя райисполкома:
— Вспомните в этот день всех тех, кто, несмотря на катастрофу первых дней Великой Отечественной, выстоял и победил. Победил самую сильную и совершенную армию мира. Тех, кто со штыком наперевес, лицом к лицу встретился с противником. Тех, кто несмотря на голод и холод с криками «ура» дали отпор неприятелю. Всех тех, кто навсегда остался на поле боя. Не забывайте и тех, кто сутками напролет ковал Победу в тылу. Вспомните миллионы женщин, детей, стариков — они растили в тылу хлеб для фронта, в разрушенных или недостроенных цехах эвакуированных заводов собирали нужные Красной Армии «как хлеб, как воздух» самолеты и танки. Вспомните и просто молча склоните голову. Они этого заслужили…
Дмитрий ЛЕОНИДОВ.
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«22 июня, ровно в 4 часа…» Слова этой песни, написанные поэтом Борисом Ковыневым, на музыку известного вальса Ежи Петерсбурского «Синий платочек»,...
 
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