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В Хотимске 22 июня состоялся митинг-реквием в память Великой Отечественной войне
22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
«22 июня, ровно в 4 часа…» Слова этой песни, написанные поэтом Борисом Ковыневым, на музыку известного вальса Ежи Петерсбурского «Синий платочек», намертво впечатались в сознание каждого советского человека. Потому что для всех советских людей, граждан Советского Союза, этот день ознаменовал собою «черную линию», разделившую жизнь и историю, не только нашей общей Родины — СССР, но и целой планеты Земля, на «до» и «после»…
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«22 июня, ровно в 4 часа…» Слова этой песни, написанные поэтом Борисом Ковыневым, на музыку известного вальса Ежи Петерсбурского «Синий платочек»,...
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