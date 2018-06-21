Из Старобина в Солигорск 5 лет тянут велодорожку. Местные ездят по трассе





Жители поселка Старобин Солигорского района уже 5 лет ждут, когда достроят велодорожку, ведущую к ним из шахтерской столицы. Пока же они вынуждены трястись на двухколесном транспорте по лесным тропам, а солигорчане — ехать к городскому кладбищу по трассе, в одном потоке с машинами.

— Такое чувство, что строили-строили, а потом в один момент все бросили и забыли, — говорит Ольга Седро.

Женщина переехала из столицы шахтеров в Старобин 6 лет назад. С тех пор все сокровища ведущей активный образ жизни семьи — ролики, скейты и велосипеды — хранятся в дальнем углу кладовки. Ведь строительство дорожки, которая должна была связать поселок и Солигорск, началось в 2013 году и до сих пор не закончилось. Причем за последние годы она совершенно не изменилась: все так же обрывается в начале старобинского леса и плавно переходит в лесную тропинку. Та же печальная участь постигла и велодорожку, идущую от агрогородка Краснодворцы: она также заканчивается на половине пути.

— Не раз обращалась в райисполком, но ответа, когда хоть одна асфальтированная велосипедная дорожка дойдет до поселка Старобин, не получила, — утверждает Ольга. — А тем временем многие мои односельчане, работающие в Солигорске, добираются туда именно на велосипедах. Пять дней в неделю! Кроме того, солигорчане ездят двухколесным транспортом на городское кладбище в деревню Дубеи, до которой велодорожку тоже не довели. Чтобы не трястись по лесной тропе, многие выруливают на шоссе и едут на кладбище вместе с машинами. На Пасху и Радуницу здесь можно увидеть целые велокараваны! Такие выезды на трассу нередко приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Уверена: к празднованию Дня города и будущей годовщине Солигорского района завершение строительства одной даже этой велодорожки стало бы отличным подарком для местных жителей.





То, что велодорожка от столицы шахтеров до Старобина необходима, подтверждает руководитель веломастерской «Зялёны ровар» Максим Реут:

— Если бы из лесной тропы, которую мы наблюдаем сегодня, сделали настоящую велодорожку, многие местные жители сменили бы автомобиль или автобус на велосипед.

Актуальность появления полноценной велодорожки из Солигорска в Старобин признает и начальник отдела архитектуры и строительства Солигорского райисполкома Евгений Козлов. И работа над этим идет. Однако решение веловопроса — дело не одного дня.

— Это требует немалого финансирования. Будем стараться своими силами и с привлечением наших предприятий решать этот вопрос. О точных сроках продолжения строительства говорить преждевременно, — отмечает Евгений Николаевич. — В целом мы всячески стараемся развивать велодвижение в городе и районе. Когда строили дорожку от Солигорска до Дубей, то даже не ожидали, что она будет такой востребованной. По ней приятно не только проехать на велосипеде, но и прогуляться под тенью деревьев. Велодорожка в эксплуатации почти пять лет, и нареканий от местных жителей не было. Также есть велодорожка Солигорск — Тычины с выходом на дамбу. Обустроена дорожка для велосипедистов и пешеходов от города до 1-го рудоуправления.





По нормативам, велосипедная дорожка с асфальтовым покрытием должна быть длиной не менее 5000 метров, шириной не менее 2 метров. На Минщине всего 9 дорожек отвечают этим требованиям. Одна — в Крупском районе, четыре — в Любанском, по одной — в Минском и Молодечненском районах, две — в Несвижском. Также в области 42 нестандартные велосипедные дорожки общей протяженностью 65 км.

Компетентно

Председатель Столбцовского райисполкома Юрий Горлов:

— Велодорожки проектируем и строим. Зачастую местные жители и сами вносят предложения: например, просят обустроить велодорожку в сторону музея Якуба Коласа. И я это поддерживаю, ведь в последнее время молодежь все чаще пользуется велосипедами.

В прошлом году ввели в эксплуатацию велодорожку, которая соединила Столбцы с деревней Стецки. Ее протяженность — 2 километра. В этом году за счет финансирования Миноблисполкома планируем начать строительство лыжероллерной трассы. Сейчас как раз выбираем подходящий участок. По этой дорожке можно будет зимой кататься на лыжах, а летом — на роликах и велосипедах.

В Столбцовском лесхозе есть экологическая тропа протяженностью 24 километра, по которой можно кататься на велосипеде. Вдоль нее простирается лесной массив, есть беседки, мосты и криница с чистейшей водой. В скором времени там можно будет не только кататься на велосипедах, но и совершать конные прогулки.

Главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома Валентина Башаркевич:

— Как таковых велодорожек в нашем районе нет, но разработан уникальный веломаршрут «Воложинские гостинцы» протяженностью около 150 километров. Он пролегает через самые интересные места Воложинского края: экомузеи, усадьбы, исторические достопримечательности. Есть беседки, места для отдыха, указатели на русском и английском языках, созданы путеводитель и карта маршрута. Кроме того, в Воложине работает два пункта проката велосипедов.