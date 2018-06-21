Президент хочет за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

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Среднюю зарплату в сельском хозяйстве Беларуси за два года нужно довести до 1000 рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Шкловском районе.

Он сказал, что перед руководителями областей поставит в следующем году задачу довести среднюю зарплату в агросекторе до 800 рублей информирует БЕЛТА .

«Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же 1000 за среднюю зарплату подойти и в сельском хозяйстве», – добавил глава государства.

По его словам, в лучших хозяйствах этот уровень уже достигнут, следовательно, могут достичь и другие.

«Только надо делать все правильно. Надо технологически правильно делать и соблюдать дисциплину - от работника до руководителя хозяйства», – пояснил он.