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Президент хочет за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

22.06.2018 17:49 — Разное | Ежедневник  
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Президент хочет за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

фото: Sputnik Беларусь

Среднюю зарплату в сельском хозяйстве Беларуси за два года нужно довести до 1000 рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Шкловском районе.

Он сказал, что перед руководителями областей поставит в следующем году задачу довести среднюю зарплату в агросекторе до 800 рублей информирует БЕЛТА.

«Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же 1000 за среднюю зарплату подойти и в сельском хозяйстве», – добавил глава государства.

По его словам, в лучших хозяйствах этот уровень уже достигнут, следовательно, могут достичь и другие.

«Только надо делать все правильно. Надо технологически правильно делать и соблюдать дисциплину - от работника до руководителя хозяйства», – пояснил он.

 
 
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Среднюю зарплату в сельском хозяйстве Беларуси за два года нужно довести до 1000 рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Шкловском районе.
 
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