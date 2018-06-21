Беларусь в 2020 году примет чемпионат Европы по фехтованию

Как стало известно, решение о том, что Минск примет чемпионат Европы-2020 было принято на конгрессе Европейской конфедерации фехтования (EFC) в сербском Нови-Саде.

Как пояснил заместитель председателя Белорусской республиканской федерации фехтования Андрей ГУБАНОВ, на конгрессе в Сербии представители других стран оставили лестные отзывы о молодежном чемпионате Европы, который в апреле 2017 года состоялся в Минске. Это дало основание предоставить нашей стране право на проведение более крупных соревнований. В результате делегаты единогласно проголосовали за то, чтобы чемпионат Европы-2020 прошел в Беларуси.

Предполагается, что соревнования пройдут в столичном Дворце спорта. Также будут задействованы площади прилегающей ледовой площадки спортшколы БФСО «Динамо». В минском европейском форуме фехтовальщиков в 2020 году планируется участие более 500 спортсменов.