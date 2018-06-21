В Заславле пьяный 15-летний подросток на мотоцикле врезался в машину ГАИ

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня в Заславле. Сотрудники ГАИ, которые патрулировали улицы города, заметили водителя на мотоцикле. Он ехал без включенных фар, а транспортное средство было без регистрационных знаков.

Как сообщил представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, инспекторы подали молодому человеку сигналы об остановке, однако тот проигнорировал их и попытался скрыться. При этом мотоциклист случайно врезался в автомобиль ГАИ и разбил задний левый фонарь. После этого он спрыгнул с мотоцикла и убежал.

Спустя короткое время нарушитель быть найден. Им оказался 15-летний подросток. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек пояснил, что накануне отмечал с другом свой день рождения. По его словам, друзья выпили литровую упаковку плодово-ягодного вина, а затем он решил прокатиться на мотоцикле, который ранее их компания купила у знакомого.

По информации УГАИ УВД, подросток нарушил ряд правил дорожного движения по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Однако ответит за проступки сына его мать. Ее привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка по ст. 9.4 КоАП.