Жена отпустила! «Картонный мексиканец» всё-таки приехал на ЧМ по футболу

Футбольный болельщик из Мексики, чью картонную копию на ЧМ по футболу привезли друзья, всё-таки прилетел в Россию.

За этой забавной историей следили миллионы интернет-пользователей. Семь друзей из Мексики решили поддержать футбольную сборную и отправиться вслед за любимой командой в Россию. Однако в последний момент одного из них – Хавьера – на мундиаль не отпустила жена. Находчивые мексиканцы сделали картонную копию друга и повсюду с ней фотографировались.

Как сообщают российские СМИ, Хавьер всё-таки уладил разногласия с супругой и прилетел в Россию. Следующий матч сборная Мексики проведёт 23 июня в Ростове против команды Южной Кореи.