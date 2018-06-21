Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за жалоб об изнасилованиях на нем

В Швеции организаторы крупнейшего музыкального фестиваля Bravalla приняли решение отменить проект в связи с чередой изнасилований. Об этом пишет издание EDMTunes .



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— Нам было очень грустно принимать подобное решение, но исходя из общей картины, мы не можем проводить этот фестиваль так, как нам бы этого хотелось, — отметил один из представителей проекта.

Также он добавил, что сексуальные домогательства к женщинам не являются проблемой одного конкретного фестиваля.

Ежегодно фестиваль посещало более 50 тысяч человек. Известно, что в прошлом году было зафиксировано 11 случаев нападений мужчин на женщин с целью сексуального насилия. За год до этого с подобными жалобами обратились 40 девушек.

К слову, недавно был проведен опрос, по результатом которого выяснилось, что каждая третья посетительница английских музыкальных фестивалей подвергалась на них сексуальным домогательствам или насилию. Основной формой домогательств, с которой сталкивались женщины, стали неуместные слова и «грязные танцы» с сексуальным подтекстом.

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