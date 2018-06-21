Возрождение Chevrolet Blazer. Был рамный внедорожник, стал кроссовер

Спустя 13 лет в ряду Chevrolet снова появилась модель под именем Blazer, но теперь это не рамный внедорожник, а вполне себе стандартный кроссовер с несущим кузовом.





В фирменной иерархии новинка, представленная на специальном мероприятии в Атланте, займет нишу между SUV Equinox и Traverse. Внешность нового Blazer вышла довольно-таки эффектной — в ней без труда угадываются черты спорткара Camaro , который, к слову, недавно был обновлен.





Сходство с Camaro обнаруживается и в салоне кроссовера с круглыми вентиляционными дефлекторами и предусмотренной уже в базовой комплектации мультимедиасистемой с 8-дюймовым дисплеем. В багажнике, максимальный объем которого достигает 1818 л, предусмотрен специальный органайзер (на фирме его называют Cargo Management System) с перегородками, которые можно передвигать по направляющим, разделяя отсек на две части.





Под капотом нового Blazer — два бензиновых атмосферных мотора на выбор. У базовой версии это 2,5-литровая «четверка», развивающая 193 лошадиных силы и 255 Нм крутящего момента, самый мощный вариант кроссовера располагает двигателем V6 объемом 3,6 л с отдачей 305 сил и 365 Нм. Оба мотора оборудованы штатной системой Стоп/Старт, коробка передач — 9-ступенчатый «автомат». Полный привод с муфтой подключения задней оси доступен за доплату.





У американских дилеров новый Blazer появится в начале следующего года, о сроках выхода новинки Chevrolet на другие рынки пока ничего не сообщается.