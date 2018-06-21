ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возрождение Chevrolet Blazer. Был рамный внедорожник, стал кроссовер

22.06.2018 18:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спустя 13 лет в ряду Chevrolet снова появилась модель под именем Blazer, но теперь это не рамный внедорожник, а вполне себе стандартный кроссовер с несущим кузовом.


В фирменной иерархии новинка, представленная на специальном мероприятии в Атланте, займет нишу между SUV Equinox и Traverse. Внешность нового Blazer вышла довольно-таки эффектной — в ней без труда угадываются черты спорткара Camaro, который, к слову, недавно был обновлен.


Сходство с Camaro обнаруживается и в салоне кроссовера с круглыми вентиляционными дефлекторами и предусмотренной уже в базовой комплектации мультимедиасистемой с 8-дюймовым дисплеем. В багажнике, максимальный объем которого достигает 1818 л, предусмотрен специальный органайзер (на фирме его называют Cargo Management System) с перегородками, которые можно передвигать по направляющим, разделяя отсек на две части.


Под капотом нового Blazer — два бензиновых атмосферных мотора на выбор. У базовой версии это 2,5-литровая «четверка», развивающая 193 лошадиных силы и 255 Нм крутящего момента, самый мощный вариант кроссовера располагает двигателем V6 объемом 3,6 л с отдачей 305 сил и 365 Нм. Оба мотора оборудованы штатной системой Стоп/Старт, коробка передач — 9-ступенчатый «автомат». Полный привод с муфтой подключения задней оси доступен за доплату.


У американских дилеров новый Blazer появится в начале следующего года, о сроках выхода новинки Chevrolet на другие рынки пока ничего не сообщается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти легендарный Chevrolet Blazerспустя 13 лет забвения вновь выходит на рынок. Но при этом он превратился из внедорожника в кроссовер. Хорошо ли это?
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Старобина в Солигорск 5 лет тянут велодорожку. Местные ездят по трассе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика