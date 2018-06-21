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БМП смяла легковушку на выезде из Гродно: её водитель чудом остался жив (ВИДЕО)
Второй день рождения может отмечать водитель автомобиля Volkswagen, который днём 22 июня выезжал из Гродно. В его планы вмешалась боевая машины пехоты, которую занесло при повороте.
Военная техника буквально смяла левую часть легковушки, где и находился мужчина. Его спасло то, что сиденье разложилось, позволив ему оказаться в лежачем положении. В итоге водителю придавило ноги, однако опасных для жизни травм удалось избежать.
О том, какое наказание понесёт военнослужащий, управлявший БМП, пока не сообщается.
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Второй день рождения может отмечать водитель автомобиля Volkswagen, который днём 22 июня выезжал из Гродно. В его планы вмешалась боевая машины пехоты, которую занесло...
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