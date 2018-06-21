Ошибки в деловом этикете

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Деловая переписка, внешний вид или нежелание говорить о погоде могут изрядно навредить репутации. Занятые люди часто не придают значение таким «мелочам», а зря. Специалист по этикету Оксана Зарецкая рассказывает о распространенных ошибках в деловом этикете и советует, как их избежать.

— Если замечаете за собой что-то из списка — советуют побыстрее исправить.

Оксана Зарецкая

Специалист по этикету, культурный эксперт, основательница «Школы этикета и культуры Оксаны Зарецкой»

Опоздания

У делового человека есть три главных ресурса: деньги, расположение окружающих и время. Первое и второе, пусть с серьезными усилиями, но можно восполнить. А вот потерянное время не вернешь.

Некоторые люди ставят регулярные опоздания себя в достоинства — это мой стиль. Нет, друзья, это не стиль, это неуважения к другим и неумение управлять своим временем. А если это неумение, значит, пунктуальности можно научиться. Вот простые советы:

Во-первых, стоит понять, что опаздывать, действительно, неприлично.

Во-вторых, найдите причины, то, что съедает ваше время и не позволяет вам быть пунктуальным. Например, пробки, поиск парковки, попытки собрать все документы в одну папку…



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В-третьих, подумайте, как их можно устранить. Возможно, пришло время переработать расписание, найти личного помощника, научиться делегировать задачи, воспользоваться услугами такси или персонального водителя.

Письма с ошибками

О самых грубых промахах, которые встречаются в деловых сообщениях, можно почитать в этом материале.

Сейчас же коротко расскажу о главных признаках плохих писем и как это можно исправить:

1. Безграмотность. Как избежать: перечитывать все перед отправкой, не писать длинные тексты в мессенджерах. Лучше делите их на смысловые блоки и отправляйте частями. Вам будет проще их проверять, а получателю — читать.

2. Запутанность. Как избежать: писать коротко, четко, без долгих лирических отступлений, делить текст на абзацы, пронумеровывать вопросы.



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3. Невежливость. Как избежать: даже если вы пишите второй раз на дню, ваше письмо должно начинаться с краткого приветствия, а заканчиваться вашей подписью (исключение только для мессенджеров). Настройте автоматическую подпись или добавьте варианты подписей — длинную для первого контакта и короткую для последующих, на английском и на русском языках.

4. Излишняя категоричность в высказываниях. Как избежать: В реверансах рассыпаться не стоит, но добавить мягкости — «пожалуйста», «будьте добры» — желательно.

Пренебрежение small talk

Small talk — короткая беседа на нейтральную тему, с которой можно начать знакомство, установить доброе отношение, хорошо провести время на светском мероприятии. В среде бизнесменов бытует мнение, что small talk — лишняя трата времени. К чему, мол, эти беседы о погоде, давайте сразу к делу. Но пара фраз на второстепенную тему или комплимент помогут вам расположить собеседника и, главное, позволят понять, с кем в эмоциональном плане вы имеете дело.

Три правила для удачной маленькой беседы:

1. Настройтесь позитивно. Думайте о том, что люди вокруг вам интересны и приятны. Если все время сидеть букой в сторонке, то, конечно, никаких бесед не получится.

2. Интересуйтесь собеседником. Спросите, чем он занимается, с чего начал карьеру. Людям нравится говорить о себе и видеть интерес у окружающих.

3. Развивайтесь. Сложно придумать тему для беседы, если вы не читаете книг, не смотрите кино и не следите за новостями. Перед серьезным мероприятием не лишним будет подготовиться: полистать новостную ленту, придумать интересные темы, которые можно затронуть. Даже если заготовки не пригодятся, вы будете чувствовать себя увереннее.

Несоблюдение дресс-кода

Соблюдение дресс-кода — проявление уважения к организаторам встречи. Может быть, вам удобно в этой футболке и джинсах, но представьте, что думает о вас и что чувствует сидящий напротив человек в смокинге или дама в вечернем платье.

У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Неухоженный и неопрятный вид никак не поспособствуют налаживанию равноправного диалога. Это не значит, что надо «зашивать» себя в костюм и затягиваться галстуком.

Есть три уровня официальности в дресс-коде:

1. Строгий классический дресс-код. Чаще всего встречается в государственных и финансовых учреждениях. Тут неприемлемы голые плечи и коленки, сексуальная одежда, глубокие декольте и расстегнутые рубашки. Мужчинам рекомендуется классический костюм, женщинам — платья-футляры и тайеры (жакет с юбкой).

2. Стиль smart допускает некоторые вольности. Можно проявить свою индивидуальность и характер. Он годится для людей творческих профессия и тех, чья деятельность связана с коммуникацией: рекламщики, пиарщики, маркетологи, эйчары и другие. Для образа smart классическая база дополняется необычными деталями.



Кадр из фильма «Блондинка в законе», создатель: Роберт Лукетич

Например, к строгому костюму можно выбрать яркий галстук-бабочку, украсить образ дизайнерским ожерельем, дополнить платье-футляр оригинальными лодочками, а классический костюм — яркими оксфордами.

3. Деловой casual, несмотря на название, не предполагает спортивную одежду и обувь. Он подходит для людей, занимающихся бизнесом, связанным с природой, активным отдыхом, путешествиями, тем, кто много передвигается. В этом случае допустимы свободные силуэты, трикотажные материалы, необычные спортивные аксессуары.

Отсутствие субординации

Вся система делового этикета построена на субординации: кто кому должен представиться, в каком порядке здороваться, кто уходит первым, когда вручать визитные карточки… Стоит учитывать, что в некоторых пунктах светский и деловой этикет противоречат друг другу. Поэтому отправляясь на вечеринку стоит действовать одним образом, а на переговоры — другим.

Основные правила субординации в этикете: