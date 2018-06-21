В Логойске пьяный мужчина избил жену и заколол собаку

Новости Беларуси. Житель Логойского района избил жену и зарезал собаку. Трагедия произошла в агрогородке Косино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время разборок мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После семейной ссоры он заметил во дворе собаку, которая сорвалась с цепи. Хозяин решил ее привязать, та его укусила. Мужчина среагировал быстро – взял дома нож и убил питомца.





Известно, что ранее хозяин работал забойщиком животных, поэтому удар нанес профессионально – прямо в сердце. За происходящим наблюдали его дети. Мужчину задержали, на него составили два административных протокола. Уже после хозяин дома сообщил, что при укусе заметил во рту собаки пену. Сейчас врачи местной больницы подозревают у него бешенство. Мужчину госпитализировали.