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Взрыв на предприятии «ФанДОК» в Бобруйске: устанавливаются обстоятельства происшествия
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства происшествия на ОАО «ФанДОК» в Бобруйске.
По информации СК, вечером 21 июня произошел взрыв пылевоздушной смеси в производственном цеху.
В результате произошедшего 23-летний рабочий был доставлен в медучреждение с ожогами. От взрывной волны пострадали две женщины – их жизням ничего не угрожает.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и выясняется, не была ли нарушена техника безопасности или правила эксплуатации оборудования. Процессуальное решение будет принято по итогам проведенных первоначальных мероприятий.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства происшествия на ОАО «ФанДОК» в Бобруйске. По информации СК, вечером 21 июня произошел взрыв пылевоздушной смеси в...
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