|
В Слуцком районе мужчину пырнули ножом из-за спора о коровах
Новости Беларуси. В Слуцком районе 60-летний пастух пырнул ножом животновода. Происшествие случилось в деревне Сяраги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время распития спиртного мужчины выясняли, как правильно пасти коров, и не сошлись во мнениях. Известно, что преступник ранее не судим. Пострадавший – 33-летний житель Слуцка. Во время ссоры он получил не менее двух ножевых ранений в живот.
С повреждением печени мужчину доставили в реанимацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Слуцком районе 60-летний пастух пырнул ножом животновода. Происшествие случилось в деревне Сяраги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)