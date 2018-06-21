В Слуцком районе мужчину пырнули ножом из-за спора о коровах

Новости Беларуси. В Слуцком районе 60-летний пастух пырнул ножом животновода. Происшествие случилось в деревне Сяраги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время распития спиртного мужчины выясняли, как правильно пасти коров, и не сошлись во мнениях. Известно, что преступник ранее не судим. Пострадавший – 33-летний житель Слуцка. Во время ссоры он получил не менее двух ножевых ранений в живот.





С повреждением печени мужчину доставили в реанимацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.