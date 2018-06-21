Борисовчанка украла у знакомой золотой браслет, продала и купила спиртное

Новости Беларуси. Золотой визит: 34-летняя безработная борисовчанка украла украшение в своей знакомой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время совместного с хозяйкой застолья подозреваемая увидела золотой браслет, после чего положила его в карман и продолжила распитие спиртного. Хозяйка заметила пропажу только утром. Злоумышленницу задержали.





Как выяснилось, женщина сдала браслет в ломбард, а на полученные деньги купила алкоголь. Возбуждено уголовное дело. Похитительнице грозит до трех лет лишения свободы.