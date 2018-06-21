Была одета в зеленое платье, ноги босые: в Крупском районе разыскивают женщину

Новости Беларуси. В Крупском районе пропала пенсионерка, 90-летняя жительница села Вершовка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Орлова Надежда Силавна ушла из дома и не вернулась. Была одета в зеленое платье, ноги босые, передвигается с помощью деревянного посоха. Если вы узнали женщину – позвоните в милицию.