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Была одета в зеленое платье, ноги босые: в Крупском районе разыскивают женщину
Новости Беларуси. В Крупском районе пропала пенсионерка, 90-летняя жительница села Вершовка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Орлова Надежда Силавна ушла из дома и не вернулась. Была одета в зеленое платье, ноги босые, передвигается с помощью деревянного посоха. Если вы узнали женщину – позвоните в милицию.
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Новости Беларуси. В Крупском районе пропала пенсионерка, 90-летняя жительница села Вершовка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Орлова Надежда Силавна ушла из...
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