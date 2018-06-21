|
Новый бренд «МАЗ-Азия» начнёт работать во Вьетнаме
Новости Беларуси. Предприятие по сборке автомобилей МАЗ начнет работать во Вьетнаме уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместное производство открывает перспективы беспошлинной поставки во Вьетнам автомобилей, автобусов и машинокомплектов. Партнёры уже заключили несколько контрактов на сумму почти в 20 миллионов долларов. Отгрузка техники уже началась.
Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Новый бренд «МАЗ-Азия» будет завоёвывать рынок не только Вьетнама, но и граничащих с ним Камбоджы, Лаоса и других стран этого региона. Обсуждается и проект по созданию совместного предприятия по выпуску пассажирской техники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предприятие по сборке автомобилей МАЗ начнет работать во Вьетнаме уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)