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В Молодечненском районе правоохранители будут штрафовать за хранение велосипедов в подъезде
Новости Беларуси. В Молодечно из подъездов почти каждый день исчезают велосипеды. Причем кражи происходят как в дневное время, так и ночью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Воров не останавливают и закрытые подъезды, которые в большинстве случаев оборудованы домофонами. До следующей пятницы правоохранители района проведут специальные рейды.
Согласно законодательству, хранить велосипеды в подъездах запрещено. Тех, кто оставляет своих железных коней на лестничной клетке, привлекут к административной ответственности.
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Новости Беларуси. В Молодечно из подъездов почти каждый день исчезают велосипеды. Причем кражи происходят как в дневное время, так и ночью, сообщили в программе...
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