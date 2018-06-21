В Молодечненском районе правоохранители будут штрафовать за хранение велосипедов в подъезде

Новости Беларуси. В Молодечно из подъездов почти каждый день исчезают велосипеды. Причем кражи происходят как в дневное время, так и ночью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Воров не останавливают и закрытые подъезды, которые в большинстве случаев оборудованы домофонами. До следующей пятницы правоохранители района проведут специальные рейды.





Согласно законодательству, хранить велосипеды в подъездах запрещено. Тех, кто оставляет своих железных коней на лестничной клетке, привлекут к административной ответственности.