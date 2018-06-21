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В Заславле нетрезвый подросток на мотоцикле врезался в автомобиль ГАИ

22.06.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью 22 июня в Заславле подросток ехал на мотоцикле «Днепр» без регистрационных знаков с выключенными фарами.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, инспекторы заметили нарушителя и предложили ему остановить транспортное средство. Молодой человек попытался скрыться, но случайно задел автомобиль ГАИ, разбив ему задний левый фонарь.  

В Заславле нетрезвый подросток на мотоцикле врезался в автомобиль ГАИ
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

После столкновения несовершеннолетний спрыгнул с мотоцикла и убежал. Правоохранители быстро узнали, кто управлял «Днепром» и позвонили его маме. Женщина сама привела сына к инспекторам. В крови парня находилось 0,74 промилле алкоголя.  

В Заславле нетрезвый подросток на мотоцикле врезался в автомобиль ГАИ
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Выяснилось, что перед инцидентом восьмиклассник отмечал своё 15-летие вместе с другом. Ребята выпили два литра вина, а затем несовершеннолетний решил покататься на ранее купленном у знакомого мотоцикле. После аварии молодой человек прибежал домой и лёг спать.  

В Заславле нетрезвый подросток на мотоцикле врезался в автомобиль ГАИ
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Наказана будет мать подростка, женщина понесёт административную ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Гражданка не препятствовала сыну, у которого нет водительских прав, управлять мотоциклом.  

В инциденте никто не пострадал.  

В середине июня в Минске мужчина угнал Мazda и попал в ДТП. 

Гражданин направлялся к знакомой – подробнее здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ночью 22 июня в Заславле подросток ехал на мотоцикле «Днепр» без регистрационных знаков с выключенными фарами.   Как сообщает УГАИ УВД Минского...
 
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