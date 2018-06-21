ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

22.06.2018 17:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Среднюю зарплату в агросекторе Беларуси за два года необходимо довести до тысячи рублей. Президент заявил об этом на совещании в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёвскую область определяет, как будет развиваться сельхозпроизводство

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

На нём говорили о перспективах развития региона и отрасли в целом. Так, в ходе обсуждения Александр Лукашенко заметил, что не исключает продажу сельхозпредприятий частникам. За прошедшие годы стране удалось спасти, восстановить и развить агросектор, обеспечить продовольственную безопасность, создать агрогородки и необходимые социальные условия для жизни людей на селе. Приход частного капитала в сельское хозяйство сегодня возможен, однако, по словам Президента, частник обязан в таком случае гарантировать выполнение ряда условий.

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Построили агрогородки? Кто не построил, тот знает, как надо строить. Где-то не хватает денег, понятно. Где-то что-то будем поддерживать, помогать, начиная от облисполкома и заканчивая республиканским бюджетом. Наклоняем частников, чтобы они брали убыточные хозяйства и поднимали их, ставили на ноги. Почти 20% частники взяли бывших колхозов/совхозов. В основном работают хорошо. Лучше, чем в «Кирово». Нет таких частников, которые бы работали так плохо, как здесь.

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

Я не сторонник приватизировать колхозы/совхозы (или как-то по-другому вы их называете, я – по-старому). Думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я точно буду принимать решения о приватизации. Почему? Приватизировать – то есть продавать. 20 лет я вам дал время, определяйтесь. И кто хочет работать на земле без помещика, тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте, государство на плечах не может вас нести и не должно нести.

Александр Лукашенко: «Дурных денег не будет. Вам придётся в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки»

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

Мы не против того, чтобы сюда пришел частный капитал, но под железные условия. И мое железное условие, как человека деревенского, чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату. Вы видите, что я наклоняю всю страну к тому, чтобы средняя была примерно 1 000 рублей.

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

Я думаю, что в 2019 году перед губернаторами будет стоять задача (потому что они прежде всего за село отвечают) не 600, а 800 рублей. И вы к этому готовьтесь. Это не значит все сестрам по серьгам, нет. Тем, кто работает. А через пару лет мы должны к той же 1000 рублей подойти и в сельском хозяйстве.

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

В центре внимания оказались вопросы трудовой дисциплины, использование лучших передовых технологий и строгое соблюдение инструкций в течение всего производственного цикла. По словам Президента, нужно четко определиться с распределением в холдинге финансовых потоков, ведь это и есть основа любого управления.

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

Посещая одно из предприятий, Александр Лукашенко указал на целый ряд недоработок. В первую очередь это касается внешнего вида помещений для содержания поголовья. Ситуацию необходимо исправить.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Среднюю зарплату в агросекторе Беларуси за два года необходимо довести до тысячи рублей. Президент заявил об этом на совещании в Шкловском...
 
Новости дня
Новости разные
 
На XIV беларуска-літоўскім эканамічным форуме было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Шаркаўшчынскім раёнам і літоўскім горадам Зарасай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика