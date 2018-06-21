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В Минске отметили успехи в партнерстве с ЕС
22.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Плюсы от «Восточного партнерства». Чего достигли Беларусь и Евросоюз, рассказали в Минске по итогам десятого раунда неформальных министерских диалогов, передает телеканал «МИР 24».
«Мы сотрудничаем с европейскими финансовыми институтами в реализации ряда конкретных проектов, которые принесут отдачу для наших граждан. Это, например, строительство дорог, утепление домов, строительство водоочистных сооружений. Это все конкретные цифры», – отметил министр иностранный дел Республики Беларусь Владимир Макей.
Стороны также отметили, что товарооборот между Беларусью и Евросоюзом в минувшем году вырос на 20%. Это касается и импорта, и экспорта. Дальнейшему укреплению сотрудничества, по мнению участников встречи, будет способствовать соглашение о приоритетах партнерства между Беларусью и ЕС. Документ сейчас обсуждается. Есть вероятность, что его подпишут в этом году.
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Как отметил глава МИД Владимир Макей, Беларусь сотрудничает с европейскими партнерами, в частности, в области строительства дорог и утепления домов.
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