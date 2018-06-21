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Состоится ли 3 июля военный парад в Минске?

22.06.2018 18:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Состоится ли 3 июля военный парад в Минске?
Фото из открытых источников

Планирую 3 июля приехать с семьей в Минск. Будет ли проводиться парад военной техники? Какая программа мероприятий запланирована ко Дню Независимости Беларуси в Минске в 2018 году?

М. Колесников, Жлобин

В 2018 году Беларусь отметит главный государственный праздник в 27-й раз. По традиции, основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Беларуси, состоятся в Минске. 3 июля у обелиска «Минск – город-герой» состоится военный парад (начало в 10.00). В нем примут участие около 4 тыс. военнослужащих, в том числе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники.

Состоится ли 3 июля военный парад в Минске? Красный день календаря.​ Выходные и праздники, которые мы потеряли

К нынешнему параду планируется привлечение более 250 единиц наземной техники – аппаратов механизированной колонны. Первым в ней пройдет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. За ним – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь. В колонне в том числе проедут системы реактивного залпового огня «БелГрад», «Смерч» и «Полонез».

В День Независимости с аэродрома в Мачулищах в небо поднимутся около сорока самолетов и вертолетов. Авиаторы представят современные модели техники, стоящие на вооружении белорусской армии, среди которых новейшие учебно-боевые самолеты четвертого поколения Як-130, Л-39, боевые СУ-35, МиГ-29, Ил-76 и лучшие образцы вертолетов. Зрители также увидят салют от авиаторов на высоте 250 метров и яркий дымовой шлейф в цветах национального флага.

В 2018 году в парад добавят красоты. Как сообщил начальник штаба - первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей ИВАНОВ, впервые на День Независимости будут маршировать женщины. В женский парадный расчет входят 175 женщин. По словам Сергея Иванова, их отбирали по определенным критериям: возрасту, внешним данным, в том числе росту (не менее 175 см), и успешной службе – из наиболее подготовленных объединений, соединений воинских частей и организаций. Это Военная академия Беларуси, 72-й гвардейский объединенный учебный центр, ВВС, войска ПВО и связи. Форму девушкам предоставят единого образца, но каждой ее подгонят индивидуально.

Кроме того, впервые по проспекту пройдут сводные парадные расчеты учащихся специализированных лицеев и кадетских классов. Традиционно в мероприятии примут участие военнослужащие ВС Российской Федерации. Также планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Прохождение строя занимает от восьми до десяти минут, общая протяженность – до полутора километров. Благодаря тому, что тренировки проходят 3-4 раза в неделю, удается добиться идеальной строевой выучки и слаженности, отмечает Сергей Иванов.

Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Площадь ярмарочных рядов в столице 3 июля составит несколько тысяч. кв. метров. Будет обеспечена продажа широкого ассортимента продукции общественного питания, приготовленной на виду: драников, шашлыков, колбасок, крылышек гриль, плова, блинчиков и другого, а также прохладительных напитков, мороженого, кваса.

Гуляния, различные флешмобы, конкурсы и концертные программы 3 июля пройдут во всех районах Минска. Самые масштабные запланированы в парках Победы и Горького, а также у Дворца Спорта, музея Великой Отечественной войны и на территории Верхнего города.

В частности, на площадке у Дворца спорта состоится большой концерт творческих коллективов и исполнителей, праздничная ярмарка. В День Независимости в 21.00 на площадке у стелы «Минск - город-герой» начнется гала-концерт «Беларусь – адзiная Радзiма». Кульминацией вечерней программы станет традиционная акция «Споем гимн вместе» (22.55).

Завершится праздник традиционным праздничным салютом.

КСТАТИ

В 2018 году 3 июля – День Независимости Республики Беларусь – приходится на вторник. В связи с этим рабочий день в стране переносится с понедельника 2 июля на субботу 7 июля. Таким образом, выходные в преддверии главного государственного праздника Беларуси продлятся четыре дня – с 30 июня по 3 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из открытых источников Планирую 3 июля приехать с семьей в Минск. Будет ли проводиться парад военной техники?...
 
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