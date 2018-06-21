ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь «Светлы дзень вызвалення твайго, Беларусь!»





29 июня 2018 г.

17.00 – велопробег «Сцежкамі малой радзімы» по маршруту г.п.Вороново – д.Барташуны

16.30 – літаратурна-музычная гасцёўня “Люблю цябе, о, край мой родны!” (аг.Конвелишки)

11.00 – туристический маршрут “Вечной памяти верны” в рамках проекта “Память в граните”

10.00 – свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси” (центр культуры)

11.00 – фотовыставка “Роль профсоюза в моей жизни” (районная библиотека)

30 июня 2018 г.

11.00-19.00 – площадки «Куточак малой Радзімы» в агрогородках Погородно, Переганцы, Жирмуны

18.00-20.00 – совместное открытое заседание “Запрашаем на вячоркі” любительского объединения Клуб молодой семьи “Гармония” и любительского объединения Клуб “Кому за 50” с участием народного ансамбля народной музыки “Лявоны” и народных умельцев Вороновского района

10.00 – свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси” (центр культуры)

11.00 – фотовыставка “Роль профсоюза в моей жизни” (районная библиотека)

1 июля 2018 г.

8.00 – экскурсионная поездка для молодежи в г.п.Мир и г.Несвиж

11.00-19.00 – площадки «Куточак малой Радзімы» в агрогородках Полецкишки и Больтишки

по отдельному графику – концертные программы, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь в филиалах ГУК “Вороновский районный центр культуры и народного творчества”

10.00-19.00 – книжная экспозиция “Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь” (Радунская горпоселковая библиотека)

10.00-19.00 – Свята паэзіі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” (Заболотская интегрированная сельская библиотека)

17.00-19.00 – выставка-демонстрация «Куточак малой Радзімы» (парк г.п.Вороново)

17.00-19.00 – свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси” (парк г.п.Вороново)

18.00 – концертная программа “Люблю цябе, куточак родны!” участников любительского творчества филиала “Начский культурно-краеведческий центр” (парк г.п.Вороново)

2 июля 2018 г. – День вышиванки

10.00-19.00 – музей под открытым небом «Беларуская хата – традыцыямі багата» (Беняконская сельская библиотека — музей этнографии, аг.Бенякони и Конвелишская сельская библиотека, аг.Конвелишки)

10.00-13.00 – во всех филиалах ГУК “Вороновский районный центр культуры и народного творчества” будут работать:

— мастер-класс “Белорусская коса”;

— конкурс рисунков “Мой беларускі ўзор”;

— мастер-класс по вышиванке.

Городской парк г.п. Вороново:

18.00 – тематическая концертная программа “Пяю табе, мая радзіма”

19.00 – тематическая викторина “Тут Радзімы маёй пачатак”

18.00-20.00 – дефиле в костюмах с элементами вышиванки “Узоры сэрдцу дарагія”

18.00-20.00 – площадка причёсок “В косах вышиванки”

18.00-20.00 – Площадка “Аквагримм”

18.00-20.00 – выставка работ отдела ремесел и традиционной культуры

18.00-20.00 – конкурс рисунков “Мой беларускі ўзор”

18.00-20.00 – фотозона «Люблю Вороново!»

18.00-20.00 – свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси”

3 июля 2018 г.

10:00 – прием трудовых коллективов и лиц, занесенных на районную доску Почета (кабинет председателя райисполкома)

11:00 – митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь «Квітней, Беларусь!» (памятник погибшим воинам и партизанам в г.п.Вороново)

Городской парк г.п.Вороново:

11.40-13.00 – торжественное открытие праздника, тематический концерт «Мы, беларусы — мірные людзі»

13.00-14.30 – концерт народного творчества “Ой, зайграйце, музыкі!”

14.30-15.30 – концерт детского творчества “Мы – будущее страны”

15.30-16.30 – концертная программа разговорного и инструментального жанра «Веселые ноты»

16.30-18.30 – концертная программа исполнителей эстрадного творчества «Беларусь в моём сердце!»

18.30-21.30 – ретро-дискотека «Попурри 90-х»

21.30-22.55 – концертная программа звезд белорусской эстрады группы “Дрозды”

22.55 – республиканская акция «Споём гимн вместе»

с 11.00 часов:

— видеоколлаж “Тебе, Беларусь, желаю”

— молодежная интерактивная площадка “Я это сделал для страны”

— выставка работ народных умельцев Вороновщины «Беларусь – жыцця майго крыніца!»

— библиотечная площадка «Малой радзімай напоўнена сэрца да краю»

— подворье “Куточак малой Радзімы”

— выставка цветочного панно “Табе, мая Радзіма, прысягаю!”

— свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси”

— фотовыставка “Роль профсоюза в моей жизни”

— спортивные мероприятия

— фотозона «Люблю Вороново!»

— солдатская каша

— праздничная торговля

— площадка детских игровых аттракционов

— игровые программы

— аттракцион «Жирмунская рыбалка»

— киносеанс под открытым небом

— площадка караоке