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ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь «Светлы дзень вызвалення твайго, Беларусь!»
22.06.2018 — Разное | Вороновская газета
29 июня 2018 г.
17.00 – велопробег «Сцежкамі малой радзімы» по маршруту г.п.Вороново – д.Барташуны
16.30 – літаратурна-музычная гасцёўня “Люблю цябе, о, край мой родны!” (аг.Конвелишки)
11.00 – туристический маршрут “Вечной памяти верны” в рамках проекта “Память в граните”
10.00 – свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси” (центр культуры)
11.00 – фотовыставка “Роль профсоюза в моей жизни” (районная библиотека)
30 июня 2018 г.
11.00-19.00 – площадки «Куточак малой Радзімы» в агрогородках Погородно, Переганцы, Жирмуны
18.00-20.00 – совместное открытое заседание “Запрашаем на вячоркі” любительского объединения Клуб молодой семьи “Гармония” и любительского объединения Клуб “Кому за 50” с участием народного ансамбля народной музыки “Лявоны” и народных умельцев Вороновского района
10.00 – свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси” (центр культуры)
11.00 – фотовыставка “Роль профсоюза в моей жизни” (районная библиотека)
1 июля 2018 г.
8.00 – экскурсионная поездка для молодежи в г.п.Мир и г.Несвиж
11.00-19.00 – площадки «Куточак малой Радзімы» в агрогородках Полецкишки и Больтишки
по отдельному графику – концертные программы, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь в филиалах ГУК “Вороновский районный центр культуры и народного творчества”
10.00-19.00 – книжная экспозиция “Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь” (Радунская горпоселковая библиотека)
10.00-19.00 – Свята паэзіі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” (Заболотская интегрированная сельская библиотека)
17.00-19.00 – выставка-демонстрация «Куточак малой Радзімы» (парк г.п.Вороново)
17.00-19.00 – свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси” (парк г.п.Вороново)
18.00 – концертная программа “Люблю цябе, куточак родны!” участников любительского творчества филиала “Начский культурно-краеведческий центр” (парк г.п.Вороново)
2 июля 2018 г. – День вышиванки
10.00-19.00 – музей под открытым небом «Беларуская хата – традыцыямі багата» (Беняконская сельская библиотека — музей этнографии, аг.Бенякони и Конвелишская сельская библиотека, аг.Конвелишки)
10.00-13.00 – во всех филиалах ГУК “Вороновский районный центр культуры и народного творчества” будут работать:
— мастер-класс “Белорусская коса”;
— конкурс рисунков “Мой беларускі ўзор”;
— мастер-класс по вышиванке.
Городской парк г.п. Вороново:
18.00 – тематическая концертная программа “Пяю табе, мая радзіма”
19.00 – тематическая викторина “Тут Радзімы маёй пачатак”
18.00-20.00 – дефиле в костюмах с элементами вышиванки “Узоры сэрдцу дарагія”
18.00-20.00 – площадка причёсок “В косах вышиванки”
18.00-20.00 – Площадка “Аквагримм”
18.00-20.00 – выставка работ отдела ремесел и традиционной культуры
18.00-20.00 – конкурс рисунков “Мой беларускі ўзор”
18.00-20.00 – фотозона «Люблю Вороново!»
18.00-20.00 – свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси”
3 июля 2018 г.
10:00 – прием трудовых коллективов и лиц, занесенных на районную доску Почета (кабинет председателя райисполкома)
11:00 – митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь «Квітней, Беларусь!» (памятник погибшим воинам и партизанам в г.п.Вороново)
Городской парк г.п.Вороново:
11.40-13.00 – торжественное открытие праздника, тематический концерт «Мы, беларусы — мірные людзі»
13.00-14.30 – концерт народного творчества “Ой, зайграйце, музыкі!”
14.30-15.30 – концерт детского творчества “Мы – будущее страны”
15.30-16.30 – концертная программа разговорного и инструментального жанра «Веселые ноты»
16.30-18.30 – концертная программа исполнителей эстрадного творчества «Беларусь в моём сердце!»
18.30-21.30 – ретро-дискотека «Попурри 90-х»
21.30-22.55 – концертная программа звезд белорусской эстрады группы “Дрозды”
22.55 – республиканская акция «Споём гимн вместе»
с 11.00 часов:
— видеоколлаж “Тебе, Беларусь, желаю”
— молодежная интерактивная площадка “Я это сделал для страны”
— выставка работ народных умельцев Вороновщины «Беларусь – жыцця майго крыніца!»
— библиотечная площадка «Малой радзімай напоўнена сэрца да краю»
— подворье “Куточак малой Радзімы”
— выставка цветочного панно “Табе, мая Радзіма, прысягаю!”
— свободная фотовыставка “Моя Вороновщина – частица Беларуси”
— фотовыставка “Роль профсоюза в моей жизни”
— спортивные мероприятия
— фотозона «Люблю Вороново!»
— солдатская каша
— праздничная торговля
— площадка детских игровых аттракционов
— игровые программы
— аттракцион «Жирмунская рыбалка»
— киносеанс под открытым небом
— площадка караоке
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ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь «Светлы дзень вызвалення твайго, Беларусь!»
29 июня 2018 г. 17.00 – велопробег «Сцежкамі малой радзімы» по маршруту г.п.Вороново – д.Барташуны 16.30 – літаратурна-музычная гасцёўня “Люблю цябе, о, край мой родны!”...
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