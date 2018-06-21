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В Заславле пьяный 8-классник на мотоцикле врезался в машину ГАИ и убежал

22.06.2018 18:49 — Разное | ОНТ  
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В Заславле нетрезвый школьник на мотоцикле «Днепр» врезался в машину ГАИ, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В ночь на 22 июня сотрудники ГАИ Минского РОВД увидели мотоциклиста, движущегося по улице Великой. Молодой человек ехал без включённых фар, а на транспортном средстве не было регистрационных знаков. Инспекторы при помощи проблесковых маячков красно-синего цвета и громкоговорителя потребовали остановиться. Мотоциклист проигнорировал правоохранителей и хотел скрыться, но допустил столкновение с машиной ГАИ, разбив задний левый фонарь автомобиля.

Бросив мотоцикл, школьник побежал домой и лёг спать. Сотрудники ГАИ установили, кто был за рулём, и позвонили матери подростка. Она и привела сына к правоохранителям. Освидетельствование показало 0,74 промилле. Выяснилось, что  школьник с другом отмечал своё 15-летие. По его словам, выпили на двоих литровую упаковку плодово-ягодного вина. Затем 8-классник взял мотоцикл, который ранее их компания купила у знакомого.

Несовершеннолетний нарушил ряд ПДД, предусмотренных семью статьями КоАП. Но за невыполнение обязанностей по воспитанию ребёнка по ст. 9.4 КоАП накажут его мать. Поездкам сына, не имеющего права управления транспортным средством, она не препятствовала. 

 
 
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​В Заславле нетрезвый школьник на мотоцикле «Днепр» врезался в машину ГАИ, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
 
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