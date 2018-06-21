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Егор Герасимов – в полуфинале теннисного турнира в Узбекистане
Белорусский теннисист успешно преодолел четвертьфинальную стадию турнира серии Challenger в Фергане (Узбекистан). В двух партиях он сломил сопротивление боснийца Алдина Шеткича.
Первый сет Герасимов взял за полчаса – 6:3. Во втором пришлось попотеть чуть больше – оппонентов рассудил лишь тай-брейк. К счастью, удача в теннисной лотерее заняла сторону белоруса.
В полуфинале Егора Герасимова поджидает Энрике Лопес-Перес из Испании.
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Белорусский теннисист успешно преодолел четвертьфинальную стадию турнира серии Challenger в Фергане (Узбекистан). В двух партиях он сломил сопротивление боснийца...
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