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Хорватские болельщики залезли в дорожную яму в центре Нижнего Новгорода и принялись хохотать
Хорватские болельщики, которые приехали в Нижний Новгород поддержать свою сборную, увидели в центре города огромную дорожную яму. Впечатлившись увиденным, болельщики забрались внутрь и принялись громко хохотать.
Случайный прохожий сфотографировал довольных иностранцев и выложил снимок в Интернет. Как говорят местные жители, другие иностранцы тоже хотели запечатлеть себя в так называемой «местной достопримечательности», однако провал на дороге оперативно устранили.
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Хорватские болельщики, которые приехали в Нижний Новгород поддержать свою сборную, увидели в центре города огромную дорожную яму. Впечатлившись увиденным,...
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