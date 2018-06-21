Хорватские болельщики залезли в дорожную яму в центре Нижнего Новгорода и принялись хохотать

Хорватские болельщики, которые приехали в Нижний Новгород поддержать свою сборную, увидели в центре города огромную дорожную яму. Впечатлившись увиденным, болельщики забрались внутрь и принялись громко хохотать.

Случайный прохожий сфотографировал довольных иностранцев и выложил снимок в Интернет. Как говорят местные жители, другие иностранцы тоже хотели запечатлеть себя в так называемой «местной достопримечательности», однако провал на дороге оперативно устранили.