Сотни тысяч турков вышли на улицы, чтобы высказать поддержку главному противнику Эрдогана на выборах

В турецком Измире прошёл глобальный митинг в поддержку представителя Республиканской народной партии Мухаррема Индже. Он считается основным оппонентом действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих 24 июня выборах.

Организаторы уверяют, что на улицы вышли 2,5 миллиона человек. Судя по фотографиям, эта цифра вполне может быть реальной, хотя официальные источники точными данными не располагают.

Согласно некоторым опросам, Эрдоган может не получить большинства голосов в первом туре выборов, и тогда 8 июля придётся проводить второй.