Лукашенко о зарплате на селе: люди должны получать до 1 тыс. рублей

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На совещании в Шкловском районе Александр Лукашенко сказал, что в 2018 году губернаторы должны обеспечить рост средней зарплаты в агросекторе до уровня не Br600, а Br800, передает БЕЛТА.

«Это не значит, что всем, а тем, кто работает, – подчеркнул президент.

А через пару лет, по его словам, надо «к той же Br1 тыс. средней зарплаты подойти и в сельском хозяйстве».

Александр Лукашенко считает, что это надо сделать, как бы ни было сложно. От этого никуда не деться, и лучшие хозяйства такой уровень зарплаты уже обеспечили, отметил он.