Ба! Знакомые все лица: Валентин Юмашев и экс-глава правительства Чечни назначены советниками Путина

Сообщение о назначении Эдельгериева размещено в другом указе, оба документа подписаны 22 июня.





Валентину Юмашеву 60 лет, он был главным редактором журнала "Огонек" в 1995-1996 годах, в 1997-1998 годах возглавлял администрацию первого президента России Бориса Ельцина, женат на его дочери Татьяне Дьяченко, выступал соавтором Ельцина по книгам "Исповедь на заданную тему" и "Записки президента".









В 2000 году Юмашев стал одним из учредителей фонда имени Ельцина. Президент Владимир Путин, выступая на открытии музея, назвал его "отражением целой эпохи в истории страны" и заявил: "Двух человек я бы все-таки отметил особо - это Татьяна Борисовна и Валентин Борисович Юмашевы. Если бы не их усилия, Центра бы не было точно".





Дочь Юмашева от первого брака с Ириной Веденеевой Полина - супруга бизнесмена Олега Дерипаски.





В 2016 году сообщалось, что Юмашев лечится в одной из клиник США от онкологического заболевания. Динамику лечения врачи оценивали положительно.





Песков: Юмашев является советником президента уже 18 лет





Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Юмашев является советником президента уже 18 лет. По его словам, указы о переназначении Юмашева были и раньше. На уточняющий вопрос, почему они не публиковались стала ли публикация нынешнего указа следствием технической ошибки, о чем сообщила Русская служба BBC, Песков не ответил.





Кроме того, знакомый Юмашева рассказал РБК, что зять Ельцина работает советником президента "уже лет 15, если не больше". По словам собеседника издания, в указе о назначении Юмашева не были обозначены сроки. А источник, близкий к администрации президента, рассказал, что у Юмашева в АП есть рабочий кабинет, на котором висит табличка с его именем.





О том, что Юмашев 18 лет является советником президента, также сообщила Znak.com замдиректора "Ельцин-центра" Людмила Телень.





Абубакару Эдельгериеву 43 года. По информации СМИ, его мать была учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает "Кавказский узел". В 2007 году Эдельгериев возглавил отдел "Р" отряда милиции специального назначения "Терек", в обязанности которого, как писал в 2008 году "Росбалт", входила в том числе охрана руководства Чечни, отмечает РБК.





С 2012 года Эдельгериев занимал должность главы правительства Чечни, до этого работал заместителем председателя правительства республики - министром сельского хозяйства Чечни.









Представляя Эдельгериева депутатам при назначении на пост премьер-министра, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отозвался о нем как о "грамотном, требовательном и дисциплинированном руководителе", который "вывел аграрный сектор Чеченской Республики на новый качественный уровень".



