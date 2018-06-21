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Ба! Знакомые все лица: Валентин Юмашев и экс-глава правительства Чечни назначены советниками Путина
Бывший глава администрации Ельцина и его зять Валентин Юмашев (на фото) назначен советником президента РФ Владимира Путина. Такую же должность получил глава правительства Чечни Абубакар Эдельгериев Юмашев стал советником президента на общественных началах, указ об это опубликован на сайте Кремля.
Сообщение о назначении Эдельгериева размещено в другом указе, оба документа подписаны 22 июня.
Валентину Юмашеву 60 лет, он был главным редактором журнала "Огонек" в 1995-1996 годах, в 1997-1998 годах возглавлял администрацию первого президента России Бориса Ельцина, женат на его дочери Татьяне Дьяченко, выступал соавтором Ельцина по книгам "Исповедь на заданную тему" и "Записки президента".
В 2000 году Юмашев стал одним из учредителей фонда имени Ельцина. Президент Владимир Путин, выступая на открытии музея, назвал его "отражением целой эпохи в истории страны" и заявил: "Двух человек я бы все-таки отметил особо - это Татьяна Борисовна и Валентин Борисович Юмашевы. Если бы не их усилия, Центра бы не было точно".
Дочь Юмашева от первого брака с Ириной Веденеевой Полина - супруга бизнесмена Олега Дерипаски.
В 2016 году сообщалось, что Юмашев лечится в одной из клиник США от онкологического заболевания. Динамику лечения врачи оценивали положительно.
Песков: Юмашев является советником президента уже 18 лет
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Юмашев является советником президента уже 18 лет. По его словам, указы о переназначении Юмашева были и раньше. На уточняющий вопрос, почему они не публиковались стала ли публикация нынешнего указа следствием технической ошибки, о чем сообщила Русская служба BBC, Песков не ответил.
Кроме того, знакомый Юмашева рассказал РБК, что зять Ельцина работает советником президента "уже лет 15, если не больше". По словам собеседника издания, в указе о назначении Юмашева не были обозначены сроки. А источник, близкий к администрации президента, рассказал, что у Юмашева в АП есть рабочий кабинет, на котором висит табличка с его именем.
О том, что Юмашев 18 лет является советником президента, также сообщила Znak.com замдиректора "Ельцин-центра" Людмила Телень.
Абубакару Эдельгериеву 43 года. По информации СМИ, его мать была учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает "Кавказский узел". В 2007 году Эдельгериев возглавил отдел "Р" отряда милиции специального назначения "Терек", в обязанности которого, как писал в 2008 году "Росбалт", входила в том числе охрана руководства Чечни, отмечает РБК.
С 2012 года Эдельгериев занимал должность главы правительства Чечни, до этого работал заместителем председателя правительства республики - министром сельского хозяйства Чечни.
Представляя Эдельгериева депутатам при назначении на пост премьер-министра, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отозвался о нем как о "грамотном, требовательном и дисциплинированном руководителе", который "вывел аграрный сектор Чеченской Республики на новый качественный уровень".
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Бывший глава администрации Ельцина и его зять Валентин Юмашев (на фото) назначен советником президента РФ Владимира Путина. Такую же должность получил глава...
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