В своем твите американский президент вновь возмутился пошлинами и торговыми тарифами, накладываемыми на США европейскими компаниями.





«Если эти тарифы и барьеры не будут разбиты и сняты, то мы введем пошлины в 20% на все автомобили, импортируемые в США. Стройте их здесь!» — подчеркнул Трамп.









Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российская сторона рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на легковые автомобили из США в ответ на санкции.



