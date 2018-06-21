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Два новых резидента СЭЗ "Витебск" планируют инвестировать в проекты около $125 млн

22.06.2018 18:40 — Разное | Партизан  
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Два новых предприятия - резидента СЭЗ "Витебск" планируют направить на реализацию проектов суммарно около $125 млн инвестиций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Оба проекта будут осуществлять отечественные инвесторы. ООО "ВитебскКабель" намерено создать производство оптического волокна и преформ (заготовок для оптиковолокна). Завод планируется возвести в секторе №1 на территории бывшего военного аэродрома на окраине областного центра. 

Второй проект реализуется в Орше. ООО "Грузовая служба-Запад" будет развивать услуги по предоставлению в аренду железнодорожного подвижного состава (всего более 400 единиц). До конца года количество резидентов СЭЗ может увеличиться еще на 10 предприятий, которые прорабатывают возможность реализации проектов с общим объемом заявленных инвестиций не менее $250 млн. Всего с момента образования СЭЗ "Витебск" привлечено в экономику порядка $732 млн, добавили в администрации. СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. 

Резидентами СЭЗ зарегистрированы 39 предприятий с участием инвесторов из 12 стран, которые осуществляют деятельность более чем по 25 производственным направлениям (машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности и др.). Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек. 


 
Теги: Витебск
 
 
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Два новых предприятия - резидента СЭЗ "Витебск" планируют направить на реализацию проектов суммарно около $125 млн инвестиций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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