Кто такой Эдуард Зезюлин, победивший Андрея Арямнова

Но Арямнов... занял только второе место! Его победил 19-летний Эдуард Зезюлин, который по сумме двух упражнений поднял на 15 кг больше Олимпийского чемпиона.





Эдуард родился в Могилёве. В тяжёлую атлетику пришёл очень поздно — в 14 лет, до того пробовал себя в плавании (кандидат в мастера спорта) и в бадминтоне (кандидат в мастера спорта). С его победой в Новополоцке случился курьёз: сначала про Зезюлина забыли, приписав победу в турнире Арямнову, но справедливость восторжествовала, а штангист совсем не расстроился, о чём и рассказал в интервью Еврорадио.





Эдуард Зезюлин: Мне ни капли не обидно. Я вообще не придавал соревнованиям в Новополоцке уж такого большого значения, так что, со спокойной душой наблюдал за тем, что писали о турнире. Ничего страшного, ошибки бывают у всех.





Арямнов пытался психологически подавить, но ничего у него не получилось





Когда мы готовились к интервью, столкнулись с тем, что вся белорусская тяжёлая атлетика находится как бы в тени Андрея Арямнова. Вот думали, как вас представить. И вышло, что самое броское — парень, который победил Арямнова… Не завидуете ему?





Эдуард Зезюлин: Зависти нет. Когда я начинал карьеру, Арямнов был моим кумиром. В 20 лет выиграть Олимпиаду с тремя рекордами… Это легенда, уникум. Очень сильно уважаю его как атлета. Весь белорусский спорт рад его возвращению, на него возлагают большие надежды. Но наши взаимоотношения охарактеризовал бы как нейтральные. Не скажу, что мы хорошие друзья. Скорее, товарищи по цеху.





Довольны, что обошли Олимпийского чемпиона?





Эдуард Зезюлин: Я знал, в какой он форме… Не в оптимальной. Я сейчас тоже не на пике, но предполагал, что смогу у него выиграть. Так и получилось. Никаких сюрпризов. Всё прошло так, как я задумывал. Эдуард Зезюлин: Я знал, в какой он форме… Не в оптимальной. Я сейчас тоже не на пике, но предполагал, что смогу у него выиграть. Так и получилось. Никаких сюрпризов. Всё прошло так, как я задумывал.





Вы пытались замахнуться и на более высокий результат, но подходы на 190 кг в рывке и 221 кг в толчке оказались неудачными…





Эдуард Зезюлин: До сих пор не могу понять, что произошло. Конечно, волновался. Выступать среди сильнейших тяжелоатлетов страны, особенно таких, как Вадим Стрельцов и Андрей Арямнов, всегда тяжело. Тем более, что он пытался меня психологических подавить.





Каким образом?





Эдуард Зезюлин: Это всё было как бы в шутку. Андрей морально готовил меня к поражению, но у него не получилось (улыбается). Я уверенный в себе спортсмен. Знал, что готов, и знал, что может преподнести Андрей, хотя он открыто не озвучивал, какие килограммы собирается поднять. Но чудо в нашем виде спорта маловероятно.





Некоторые девушки побаиваются таких габаритов





Андрей Арямнов стал популярным блогером. А как вы относитесь к соцсетям?





Эдуард Зезюлин: Андрей — очень популярная личность в спорте. Почему бы и не следить за его жизнью? Тем более, если это может приносить дополнительный заработок. Что касается меня, то веду Instagram и немного сижу во “ВКонтакте”. Всё.





Когда по улице идёте, оборачиваются люди? Фотографируются с вами?





Эдуард Зезюлин: Такого, чтобы кто-то просил сфотографироваться, ещё не было. Но внимание чувствую. Может быть, даже излишнее.





И со стороны девушек?





Эдуард Зезюлин: И со стороны девушек.





А не боятся они таких габаритов [вес Эдуарда Зезюлина — 132 кг. — Еврорадио]?





Эдуард Зезюлин: Есть и такие, которые побаиваются...





Вам 19 лет, а Арямнову, когда он выиграл Олимпиаду, было 20. Готовы повторить его успех на Олимпиаде в Токио через два года?





Эдуард Зезюлин: Пока нет, я поскромнее буду. Но есть ещё два года, чтобы прибавить.





В Новополоцке вы в сумме подняли на 15 кг больше, чем Арямнов. В тяжёлой атлетике это серьёзный отрыв?





Эдуард Зезюлин: Ещё какой. Бывало, что при равном результате судьбу медалей решала минимальная разница в весе самих спортсменов. Правда, сейчас такого уже нет, выше будет тот, кто раньше заказал вес.





А Арямнов на соревнованиях в Новополоцке поднял на 56 кг меньше, чем его Олимпийский результат. Это, получается, вообще пропасть?





Эдуард Зезюлин: Получается, так.





Тяжёлая атлетика разожгла во мне огонь





Ваш тренер Олег Лобан говорит, что вы влюбились в штангу. Это как?





Эдуард Зезюлин: Насчёт “влюбился” — это не объяснишь. Можно сравнить с любовью между людьми: точно так же у вас не получится объяснить, за что вы полюбили другого человека. Я много занимался другими видами спорта, но тяжёлая атлетика разожгла во мне огонь.





А вы интроверт? Тут ведь не так, как в командных видах спорта… На помост выходишь один. Ты и штанга. Штанга и ты.





Эдуард Зезюлин: Да нет, много у меня есть друзей, и с коллегами общаемся. У спортсменов всегда есть, о чём поговорить.





А что чувствуете, когда поднимаете штангу? Есть удовольствие какое-то, или это уже рутина?





Эдуард Зезюлин: Конечно, есть удовольствие. Когда вес над головой, даже если это рекорд, максимальный, когда он над головой, ты его абсолютно не чувствуешь. Просто подняты руки вверх. Эта эйфория — бесценно. В этом плане наш спорт как наркотик.





Никогда не считали, сколько поднимаете за тренировку?





Эдуард Зезюлин: Конечно, считал, вёл дневник. Всё по-разному, зависит от того, к чему готовиться. Обычно десятками тонн исчисляется тоннаж.





Смотрю фильмы, слушаю музыку. Люблю просто полежать





Чем тяжелоатлеты занимаются в свободное время?





Эдуард Зезюлин: В нашем виде спорта, если ты хочешь добиться больших высот, должен полностью посвятить себя тренировкам. Когда я начал заниматься тяжёлой атлетикой, жизнь изменилась кардинально. Отказаться от всех вредных привычек — не пью и не курю. По клубам не хожу, гулянок в выходные дни не устраиваю. Да и куда пойдёшь, если в 22:30 закрывают?! Только режим и ещё раз режим.





А расслабляетесь как?





Эдуард Зезюлин: Смотрю фильмы, слушаю музыку. Люблю просто полежать — так можно восстановиться после тренировки. А если это не предсоревновательный период, то еду домой в Могилёв, встречаюсь с друзьями, гуляю по городу.





Какие предпочтения в кино и музыке?





Эдуард Зезюлин: Из фильмов очень люблю комедии. Из последних понравился “Почему он?”. Очень смешной фильм, с чёрным юмором. Всё, как я люблю (смеётся). Также стараюсь не упускать свежие ленты, которые “пробомбят”. Что касается музыки, то вполне себя могу назвать меломаном. Слушаю абсолютно разные стили, слежу за чартами и хитами на радио.









Говорят, вы сейчас проходите ЦТ.





Эдуард Зезюлин: Да, в понедельник сдавал математику. Хочу поступить в БНТУ на специальность “Инженер-технолог спортивного оборудования”.





А эта профессия в Беларуси востребована? Не то, чтобы у нас каждый второй зависал в тренажёрном зале.





Эдуард Зезюлин: Ну, значит, нужно сделать её более востребованной.





Хочется держать себя в форме, не стесняясь собственного тела

В вашей весовой категории сейчас серьёзная конкуренция: есть Илья Лебедев, Алексей Мжачик. Он уже успел выступить на Олимпийских играх…





Эдуард Зезюлин: Действительно, до старта Кубка страны фаворитом в категории +105 кг был Лёша Мжачик. Он усиленно готовился, и я знал, что схлестнёмся с ним на соревнованиях. Но тогда я оказался сильнее. Наши взаимоотношения тоже нейтральные. А вот с Ильёй Лебедевым общаемся весьма плотно.





В ближайшее время Международная федерация тяжёлой атлетики планирует изменить весовые категории. Не боитесь этих изменений?





Эдуард Зезюлин: Да мне бояться нечего. Пока точно не известно, какая категория станет наивысшей. Знаю, что рассматривают целых восемь вариантов. Гадать сейчас бессмысленно. Но мне без разницы. Конечно, было бы здорово, если бы ввели категории до 125 кг или до 130 кг. Там бы себя чувствовал отлично. Всё же я намного меньше своих нынешних конкурентов на международных помостах.





Подразумеваете Олимпийского чемпиона Лашу Талахадзе из Грузии, вес которого — 166 кг?





Эдуард Зезюлин: Именно. Мне тяжело навязывать борьбу соперникам, которые весят по 170 кг. Выгляжу на их фоне не очень внушительно.





Хотелось бы прибавить в весе?





Эдуард Зезюлин: С одной стороны, да. Но с другой — не хочется набирать лишние килограммы. Может, готов весить 135 кг или уже перед стартами 140 кг, но не более того. Хочется держать себя в форме, не стесняясь собственного тела.





Кого в Беларуси считаете самым серьёзным конкурентом? Наверное, это не Арямнов?





Эдуард Зезюлин: Если не скромничать, то в Беларуси я в своей весовой категории соперников не вижу.





А в мире?





Эдуард Зезюлин: А в мире, конечно, есть именитые спортсмены. Тот же Лаша Талахадзе. Но есть и ещё один соперник. Это я сам



