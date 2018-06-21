|
Качество питания в студенческих столовых улучшилось после проверки КГК
Организация питания в белорусских вузах заметно улучшилась, сообщает Комитет государственного контроля.
В этом году весной КГК провёл мониторинг столовых белорусских университетов. Были обнаружены многочисленные нарушения: ненадлежащее хранение и использование сырья, продажа продуктов с истёкшим сроком годности, комплексные обеды по минимальной цене (1,75 руб.) обеспечивались не за счёт качества, а за счёт уменьшения порций блюд.
После проверки руководители вузов получили рекомендации по устранению нарушений. В некоторых случаях принимались жёсткие меры: увольнение работников общепита, привлечение к дисциплинарной ответственности.
При следующем посещении проверяющие отметили, что в пищеблоках, складах и подсобках навели порядок, часть устаревшего оборудования заменили на более современное. Энергетическая ценность комплексных обедов существенно повысилась. Многие вузы отказались от услуг посреднических организаций, снизили наценки на продукцию общепита.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организация питания в белорусских вузах заметно улучшилась, сообщает Комитет государственного контроля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)