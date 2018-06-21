​Качество питания в студенческих столовых улучшилось после проверки КГК

Организация питания в белорусских вузах заметно улучшилась, сообщает Комитет государственного контроля.

В этом году весной КГК провёл мониторинг столовых белорусских университетов. Были обнаружены многочисленные нарушения: ненадлежащее хранение и использование сырья, продажа продуктов с истёкшим сроком годности, комплексные обеды по минимальной цене (1,75 руб.) обеспечивались не за счёт качества, а за счёт уменьшения порций блюд.

После проверки руководители вузов получили рекомендации по устранению нарушений. В некоторых случаях принимались жёсткие меры: увольнение работников общепита, привлечение к дисциплинарной ответственности.

При следующем посещении проверяющие отметили, что в пищеблоках, складах и подсобках навели порядок, часть устаревшего оборудования заменили на более современное. Энергетическая ценность комплексных обедов существенно повысилась. Многие вузы отказались от услуг посреднических организаций, снизили наценки на продукцию общепита.