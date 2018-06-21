Тонкости получения лицензии на международные перевозки



Международные грузоперевозки — способ доставки товаров в любое место планеты. Преимущество таких услуг — корректировка пути движения, что позволяет экономить временные, материальные ресурсы. Если знать, как организовать международные перевозки, можно развивать новую отрасль бизнеса.

Лицензия на перевозки

Лицензия на осуществление международных перевозок — важный документ в данной отрасли. Без него не удастся вести транспортную деятельность на территории Республики Беларусь. Получить лицензию могут юридические лица, зарегистрированные в Беларуси, а также иностранные компании, зарегистрировавшиеся на территории республики. Оформляется документ и индивидуальными предпринимателями.

Лицензию получают в Министерстве транспорта и коммуникаций. При ее отсутствии перевозчики не имеют права вести деятельность, это чревато большими штрафными санкциями.

Вести бизнес по транспортным перевозкам может ответственное лицо, гарантирующие надежные грузоперевозки, транспортные средства, которые соответствуют международным и внутриреспубликанским требованиям. Обязательны в компании услуги профессиональных юристов, которые разбираются в нюансах закона.





Необходимые документы для организации грузоперевозок

Для получения лицензии заявитель подготавливает пакет необходимых бумаг, состоящих из:

копии свидетельства, уставных норм компании;

списка автомобильных средств, которым нужна лицензия;

копии вариантов свидетельств о государственной регистрации, подтверждающих право собственности на машины;

трудового договора человека, несущего ответственность за выполнение грузоперевозок;

дипломов, свидетельствующих о профессионализме международного перевозчика (срок актуальности – 5 лет);

доверенности;

квитанции, подтверждающей оплату государственной пошлины за получение документа.

Перед тем как организовать международные перевозки, уточните пакет требуемых документов, поскольку в зависимости от грузоподъемности машины бумаги могут отличаться.





При отсутствии лицензирования при международных перевозках до 3,5 тонн на правонарушителей будет наложено административное взыскание.

Законодательные вопросы

Все манипуляции, связанные с выдачей лицензии, регламентируются законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Сам процесс лицензирования обозначен в Законе №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» от первого сентября 2010 года.

Чтобы получить разрешение, нужно придерживаться всех пунктов, перечисленных в законе. К основным правилам относится наличие механических паспортов на каждый автомобиль и обязательный осмотр перед выполнением рейса транспортного средства на предмет технической исправности. Выполнять рейсы имеют право только те водители, у которых законно оформленные транспортные средства. Привлекать к работе разрешается сотрудников с соответствующим образованием, навыками.

Сроки оформления лицензии

Написанное заявление вместе с дополнительными документами подается соискателем или официальным представителем (при наличии нотариальной доверенности). Рассматривается заявление на протяжении 15 дней с момента подачи. Официальный документ, полученный заявителем, выдается на 10 лет. Копии лицензии должны быть размещены в филиалах, центральном офисе организации или индивидуального предпринимателя.

При изменении данных допускается внесение корректировок в разрешение. Это чаще всего происходит при изменении названия компании или смены места локации. При осуществлении реорганизации юрлица лицензия становится недействительной, придется оформлять новый документ. При подаче заявления помните, что все указанные данные должны соответствовать действительности. В случае выявления несоответствия в получении лицензии будет отказано.

Зная, как организовать международные перевозки, удастся быстро организовать бизнес. Международные грузоперевозки – быстрый, удобный способ коммуникации между странами во всем мире.

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