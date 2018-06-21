ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тонкости получения лицензии на международные перевозки

22.06.2018 19:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A


Международные грузоперевозки — способ доставки товаров в любое место планеты. Преимущество таких услуг — корректировка пути движения, что позволяет экономить временные, материальные ресурсы. Если знать, как организовать международные перевозки, можно развивать новую отрасль бизнеса.

Лицензия на перевозки

Лицензия на осуществление международных перевозок — важный документ в данной отрасли. Без него не удастся вести транспортную деятельность на территории Республики Беларусь. Получить лицензию могут юридические лица, зарегистрированные в Беларуси, а также иностранные компании, зарегистрировавшиеся на территории республики. Оформляется документ и индивидуальными предпринимателями.

Лицензию получают в Министерстве транспорта и коммуникаций. При ее отсутствии перевозчики не имеют права вести деятельность, это чревато большими штрафными санкциями.

Вести бизнес по транспортным перевозкам может ответственное лицо, гарантирующие надежные грузоперевозки, транспортные средства, которые соответствуют международным и внутриреспубликанским требованиям. Обязательны в компании услуги профессиональных юристов, которые разбираются в нюансах закона.


Необходимые документы для организации грузоперевозок

Для получения лицензии заявитель подготавливает пакет необходимых бумаг, состоящих из:

  • копии свидетельства, уставных норм компании;
  • списка автомобильных средств, которым нужна лицензия;
  • копии вариантов свидетельств о государственной регистрации, подтверждающих право собственности на машины;
  • трудового договора человека, несущего ответственность за выполнение грузоперевозок;
  • дипломов, свидетельствующих о профессионализме международного перевозчика (срок актуальности – 5 лет);
  • доверенности;
  • квитанции, подтверждающей оплату государственной пошлины за получение документа.

Перед тем как организовать международные перевозки, уточните пакет требуемых документов, поскольку в зависимости от грузоподъемности машины бумаги могут отличаться.


При отсутствии лицензирования при международных перевозках до 3,5 тонн на правонарушителей будет наложено административное взыскание.

Законодательные вопросы

Все манипуляции, связанные с выдачей лицензии, регламентируются законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Сам процесс лицензирования обозначен в Законе №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» от первого сентября 2010 года.

Чтобы получить разрешение, нужно придерживаться всех пунктов, перечисленных в законе. К основным правилам относится наличие механических паспортов на каждый автомобиль и обязательный осмотр перед выполнением рейса транспортного средства на предмет технической исправности. Выполнять рейсы имеют право только те водители, у которых законно оформленные транспортные средства. Привлекать к работе разрешается сотрудников с соответствующим образованием, навыками.

Сроки оформления лицензии

Написанное заявление вместе с дополнительными документами подается соискателем или официальным представителем (при наличии нотариальной доверенности). Рассматривается заявление на протяжении 15 дней с момента подачи. Официальный документ, полученный заявителем, выдается на 10 лет. Копии лицензии должны быть размещены в филиалах, центральном офисе организации или индивидуального предпринимателя.

При изменении данных допускается внесение корректировок в разрешение. Это чаще всего происходит при изменении названия компании или смены места локации. При осуществлении реорганизации юрлица лицензия становится недействительной, придется оформлять новый документ. При подаче заявления помните, что все указанные данные должны соответствовать действительности. В случае выявления несоответствия в получении лицензии будет отказано.

Зная, как организовать международные перевозки, удастся быстро организовать бизнес. Международные грузоперевозки – быстрый, удобный способ коммуникации между странами во всем мире.

Найти компанию, которая осуществляет грузоперевозки в Минске, поможет каталог TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные грузоперевозки- способ доставки товаров в любое место планеты. Преимущество таких услуг - корректировка пути движения, что позволяет экономить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупнейшая криптобиржа Японии прекратила принимать новых пользователей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика