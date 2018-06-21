В мэрии Киева поддержали идею назвать в честь Немцова сквер у посольства РФ

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации (КГГА) поддержала инициативу присвоить имя убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова безымянному скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, рядом с которым находится посольство РФ в Украине.

"Сегодня на заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии также определились: 15 - "за" и 2 "воздержались". "Против" не проголосовал никто. И теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами", - цитирует заместителя главы КГГА Алексея Резникова пресс-служба горадминистрации в пятницу вечером.

Борис Немцов - известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Россией Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных т.н."ДНР" и "ЛНР". Был убит 27 февраля 2015года в центре Москвы выстрелами в спину.