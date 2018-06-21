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Между небом и землёй: 400 туристов застряли на горе в Альпах из-за поломки фуникулёра
На горе Шилтхорн в швейцарских Альпах сломался фуникулёр. Это поставило в затруднительное положение тех, кто находился на её вершине и особенно тех, кто был в этот момент в кабинках.
В итоге туристов, оказавшихся в плену у высоты, пришлось эвакуировать на вертолётах. В качестве компенсации за причинённые неудобства они получили талоны на бесплатное питание.
Гора Шилтхорн известна тем, что здесь в 1960-е годы снимали несколько сцен фильма о приключениях Джеймса Бонда – «На секретной службе её Величества».
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На горе Шилтхорн в швейцарских Альпах сломался фуникулёр. Это поставило в затруднительное положение тех, кто находился на её вершине и особенно тех, кто был в...
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