Между небом и землёй: 400 туристов застряли на горе в Альпах из-за поломки фуникулёра

На горе Шилтхорн в швейцарских Альпах сломался фуникулёр. Это поставило в затруднительное положение тех, кто находился на её вершине и особенно тех, кто был в этот момент в кабинках.

В итоге туристов, оказавшихся в плену у высоты, пришлось эвакуировать на вертолётах. В качестве компенсации за причинённые неудобства они получили талоны на бесплатное питание.

Гора Шилтхорн известна тем, что здесь в 1960-е годы снимали несколько сцен фильма о приключениях Джеймса Бонда – «На секретной службе её Величества».