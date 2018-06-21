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В Гродно БМП наехала на легковую машину (видео)

22.06.2018 18:13 — Разное | KYKY  
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В Гродно БМП наехала на легковой автомобиль, пишет АвтоГродно. Притом на водительскую сторону. Машина сильно повреждена, но водитель практически не пострадал: он отделался лишь царапиной на руке. Однако, чтобы выбраться из автомобиля ему понадобилась помощь МЧС.

Причина аварии

Военная техника двигалась по асфальту, на повороте механик не справился с управлением и БМП занесло – на встречную полосу, где как раз собрались машины, которые пропускали колонну.  

«Колонна военной техники двигалась со стороны «Привала» и поворачивала в сторону Гродно. Выехав на главную, одну из БМП занесло на асфальте и вынесло на встречную полосу, прямо на легковой автомобиль. Водителю «Фольксвагена» очень повезло. Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать. Он пойдет на поправку», — сообщил очевидец Сергей. 

На видео попал момент наезда БМП на легковой автомобиль. Гусеничную технику действительно занесло на асфальте:

Напомним, что завтра в Минске пройдет репетиция парада, во время которой по городу будет передвигаться военная техника. В прошлом году это закончилось ДТП – танк снес столб, но обошлось без пострадавших.

Фотографии: newgrodno.by

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно БМП наехала на легковой автомобиль, пишет АвтоГродно. Притом на водительскую сторону. Машина сильно повреждена, но водитель практически не пострадал: он...
 
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