Прогноз погоды на 23-24 июня

В Польше устраняют последствия непогоды. Ночью на наших западных соседей обрушилась мощная буря с грозой и ветром. К атаке стихии готовятся в Украине. Грозовой фронт со шквалистым ветром и проливным дождём накрыл накануне запад Беларуси. Смену погоды в страну принёс активный атмосферный фронт. Довольно заметно похолодало.

Увы, в выходные ожидается неустойчивая, прохладная с дождями погода. 23 июня её будут определять атмосферные фронты, лишь ночью западные районы будут находиться в поле повышенного давления. 24 июня в страну устремится прохладная воздушная масса. Рекомендуем утепляться.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по юго-востоку, а днём – на большей части территории ожидаются дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы от +8°С по западу до +16°С по востоку страны. В разгар дня немного потеплеет до +18°С, по Гродненской и Брестской областям – до +21°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо падать.

В воскресенье будет также дождливо и прохладно. Осадки прогнозируются на большей части территории, днём возможны грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Ночью +6-12°С, днём – от +13°С до +20°С. Не стоит рассчитывать на существенные изменения погоды и в начале следующей недели.

Самым жарким этот день был в 2000-м году. Температура воздуха в Высоком поднялась до отметки +33°С. А самая холодная ночь была в далёком 1910-м – всего около ноля. А в 1968-м в Пружанах шёл сильнейший ливень – выпал 91 миллиметр осадков (или 91 литр воды на квадратный метр).

В народном календаре – «Кириллов день». Считалось, что 22 июня солнце отдаёт земле свою силу. Начинает созревать земляника. Наступает время сенокоса. И, что важно, с этого дня уменьшается количество комаров. Частый крик ворон предвещал дождливые дни. А если паук плетёт длинную нить – погода будет ясной.