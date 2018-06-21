Милиция ищет людей, которым известно местонахождение украденного велосипеда





В период с 18:00 11 июня по 10:00 12 июня на берегу реки Случь в районе «Льнозавода» был оставлен дорожный велосипед «STELS НАВИГАТОР 300» чёрно-серебристого цвета.

Просим лиц, нашедших велосипед, а также лиц, которым известно местонахождение велосипеда, сообщить по телефону +375 29 6405769 или в Слуцкий РОВД по телефону 102.

Слуцкий РОВД