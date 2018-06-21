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Милиция ищет людей, которым известно местонахождение украденного велосипеда
22.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В период с 18:00 11 июня по 10:00 12 июня на берегу реки Случь в районе «Льнозавода» был оставлен дорожный велосипед «STELS НАВИГАТОР 300» чёрно-серебристого цвета.
Просим лиц, нашедших велосипед, а также лиц, которым известно местонахождение велосипеда, сообщить по телефону +375 29 6405769 или в Слуцкий РОВД по телефону 102.
Слуцкий РОВД
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В период с 18:00 11 июня по 10:00 12 июня на берегу реки Случь в районе «Льнозавода» был оставлен дорожный велосипед «STELS NAVIGATOR 300» чёрно-серебристого цвета.
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