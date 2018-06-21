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Новости экономики за 22.06.2018

22.06.2018 19:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На какие лекарства цены возьмут под жесткий контроль? Сколько денег белорусском калийщикам дали зарубежные финансисты? И почему на продовольственных рынках за неделю все подешевело? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилотный проект контроля за предельными отпускными ценами на лекарства стартовал в Беларуси

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Большинство иностранцев, посещающих нашу страну с целью медицинского туризма, в первую очередь ориентируются на качество оказываемых услуг, а уж затем на разумную цену. Об этом говорят данные масштабного опроса посетителей белорусских клиник. Опрос проходил в течение года, в нем приняли участие более 7000 респондентов.

Новости экономики за 22.06.2018

Таким образом, наша медицина успешно переходит на более высокий качественный уровень. Это позволяет закладывать новые маркетинговые стратегии в планах по продвижению белорусского здравоохранения на зарубежные рынки.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

В Беларуси продолжается проект по строительству социального жилья за счет материально-технической помощи правительства Китайской Народной Республики. В Могилеве закладкой 100-квартирного жилого дома дан старт второму этапу.

Новости экономики за 22.06.2018

Во время реализации первого этапа за два года построено 16 домов. Крышу над головой обрели почти полторы тысячи семей. В 2018 году в ходе второго этапа предполагается строительство еще 22-х многоэтажек в разных городах страны.

ДЕНЬГИ НА ТЕКУЧКУ

«Беларуськалий» успешно привлекает зарубежный капитал. Банк, входящий в топ-20 финансовых учреждений России, предоставит кредит на 100 миллионов евро сроком на 4 года.

Новости экономики за 22.06.2018

Заемные средства белорусская компания направит на финансирование своей текущей деятельности, в том числе ремонт и модернизацию, а также проведет строительные и монтажные работы для предприятия. «Беларуськалий» один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Сейчас под контролем солигорчан находится около 20 % мирового рынка хлоркалия.

Цены на какие овощи и фрукты уже упали до минимума?

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. На какие лекарства цены возьмут под жесткий контроль? Сколько денег белорусском калийщикам дали зарубежные финансисты? И почему на...
 
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