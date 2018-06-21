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Останки красноармейцев перезахоронили под Минском
22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, на территории учебного центра частей Минского гарнизона «Воловщина» перезахоронили останки солдат, павших при обороне Минска в 1941 году, сообщает пресс-служба внутренних войск МВД.
Под Минском в районе деревни Воловщина 26-28 июня 1941 года стрелковые дивизии Красной Армии вели тяжёлые бои. На месте боев в 1960-е годы установили памятник.
Долгое время военнослужащие внутренних войск ухаживали за могилой неизвестных солдат. В июне 2017 года останки десяти красноармейцев и пять медальонов были извлечены во время поисковых работ по инициативе командования внутренних войск и ветеранской организации.
По вкладышам медальонов установили сведения о трёх погибших воинах, которые ранее считались без вести пропавшими.
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22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, на территории учебного центра частей Минского гарнизона «Воловщина» перезахоронили останки...
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