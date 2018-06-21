​Останки красноармейцев перезахоронили под Минском

22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, на территории учебного центра частей Минского гарнизона «Воловщина» перезахоронили останки солдат, павших при обороне Минска в 1941 году, сообщает пресс-служба внутренних войск МВД.

Под Минском в районе деревни Воловщина 26-28 июня 1941 года стрелковые дивизии Красной Армии вели тяжёлые бои. На месте боев в 1960-е годы установили памятник.

Долгое время военнослужащие внутренних войск ухаживали за могилой неизвестных солдат. В июне 2017 года останки десяти красноармейцев и пять медальонов были извлечены во время поисковых работ по инициативе командования внутренних войск и ветеранской организации.

По вкладышам медальонов установили сведения о трёх погибших воинах, которые ранее считались без вести пропавшими.