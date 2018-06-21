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ЧМ-2018: Нигерия оказалась сильнее Исландии
Второй тур в группе D закончился матчем Нигерии и Исландии, главным героем которого стал Ахмед Муса. Нападающий ЦСКА оформил дубль во втором тайме и обеспечил африканцам победу 2:0.
За 10 минут до финального свистка северяне получили возможность по крайней мере сократить отставание в счёте, однако Сигурдссон не реализовал пенальти. Таким образом, судьба второй путёвки в плей-офф решится в группе D в последнем туре.
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Второй тур в группе D закончился матчем Нигерии и Исландии, главным героем которого стал Ахмед Муса. Нападающий ЦСКА оформил дубль во втором тайме и обеспечил...
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