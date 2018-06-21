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ЧМ-2018: Нигерия оказалась сильнее Исландии

22.06.2018 20:08 — Разное | ОНТ  
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Второй тур в группе D закончился матчем Нигерии и Исландии, главным героем которого стал Ахмед Муса. Нападающий ЦСКА оформил дубль во втором тайме и обеспечил африканцам победу 2:0.

За 10 минут до финального свистка северяне получили возможность по крайней мере сократить отставание в счёте, однако Сигурдссон не реализовал пенальти. Таким образом, судьба второй путёвки в плей-офф решится в группе D в последнем туре. 

 
 
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​Второй тур в группе D закончился матчем Нигерии и Исландии, главным героем которого стал Ахмед Муса. Нападающий ЦСКА оформил дубль во втором тайме и обеспечил...
 
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