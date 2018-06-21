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В Витебске мужчина упал с балкона четвёртого этажа, пытаясь спуститься по верёвке
Мужчина выпал с балкона на четвёртом этаже дома в Витебске, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Информация о несчастном случае на улице Ленина поступила правоохранителям в 10.26. Мужчина 1981 года рождения упал на козырёк второго этажа, под которым находится магазин. Это и спасло ему жизнь. Со слов пострадавшего, на балконе его закрыла бабушка. При попытке спуститься с помощью верёвки он сорвался.
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Мужчина выпал с балкона на четвёртом этаже дома в Витебске, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
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