В Витебске мужчина упал с балкона четвёртого этажа, пытаясь спуститься по верёвке

Мужчина выпал с балкона на четвёртом этаже дома в Витебске, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Информация о несчастном случае на улице Ленина поступила правоохранителям в 10.26. Мужчина 1981 года рождения упал на козырёк второго этажа, под которым находится магазин. Это и спасло ему жизнь. Со слов пострадавшего, на балконе его закрыла бабушка. При попытке спуститься с помощью верёвки он сорвался.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.