Взрыв бытового газа в российском Заинске разрушил квартиру жилого дома

В пятиэтажном доме в городе Заинск (Татарстан) 22 июня взорвался газовый баллон. В результате обрушился потолок и были повреждены стены трёхкомнатной квартиры.

Жертв в результате происшествия нет. Четыре человека (в том числе ребёнок) госпитализированы. Ещё двое могут находиться под завалами.