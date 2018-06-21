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Взрыв бытового газа в российском Заинске разрушил квартиру жилого дома
В пятиэтажном доме в городе Заинск (Татарстан) 22 июня взорвался газовый баллон. В результате обрушился потолок и были повреждены стены трёхкомнатной квартиры.
Жертв в результате происшествия нет. Четыре человека (в том числе ребёнок) госпитализированы. Ещё двое могут находиться под завалами.
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В пятиэтажном доме в городе Заинск (Татарстан) 22 июня взорвался газовый баллон. В результате обрушился потолок и были повреждены стены трёхкомнатной квартиры.
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