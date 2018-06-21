Дурных денег не будет: Лукашенко напомнил о дисциплине в АПК

Александр Лукашенко посетил в пятницу крупный агрохолдинг в Могилевской области и оценил работы по его реконструкции. Какие замечания сделал глава государства и на что в первую очередь попросил обращать внимание руководителей – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Забелич.

Агрохолдинг «Купаловское» создали по поручению главы государства год назад. В его составе еще три хозяйства. Выращивают зерно, рапс, производят молоко и мясо. Суть проекта – в полном цикле: от производства и переработки до реализации сельхозпродукции. В будущем этот проект должен стать примером для всех, но пока есть проблемы.



Шкловский район для президента – родной. Бывает в нем часто, потому и спрос с местных руководителей строгий. Там самые плодородные в Могилевской области земли. Эту особенность необходимо использовать максимально. Как и новые передовые технологии.

«Без технологий даже и делать ничего не надо. Сегодня посеять и убрать даже 60 центнеров и 100 с гектара получить можно. Но вопрос затрат. Потому что конкуренция железная, жесточайшая. Высокое качество – цена высокая. Начнешь за низкие цены продавать – убытки», – отметил Лукашенко.

Комплекс для содержания крупного рогатого скота, построенный более 40 лет, теперь реконструируют. Но работают плохо – крыша протекает. Реакция главы государства жесткая.



Руководителей предприятий президент призвал относиться к объектам, как к своим. Наводить порядок и лоск.

«Дурных денег не будет, вам придется в «Купаловском» отрабатывать все свои стройки. Все будет хорошо, если будет дисциплина, начиная от руководителей и заканчивая дояркой и механизатором», – подчеркнул президент.

Около 15 лет в стране реализуют программу модернизации деревни и агропромышленного комплекса. За это время восстановили агропромышленный комплекс, обеспечили продовольственную безопасность, создали агрогородки, в которых есть все необходимое для жизни людей на селе. Но Александр Лукашенко уверен, нужно развиваться и двигаться вперед



«Думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации – продавать, пускать частника в сельское хозяйство. Потому что 20 лет я вам дал времени – определяйтесь. Тот, кто хочет работать на земле без «помещика», тот сегодня работает. Кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может и не должно вас нести», – сказал президент.



К частникам у Лукашенко одно, но железное условие: не обижать людей, которые трудятся на земле. Инвестор должен обеспечить аграриев работой и достойной заработной платой.

Белорусская сельхозпродукция ориентирована на экспорт. Основной потребитель – Россия. Среди новых рынков – Китай и страны Африки.