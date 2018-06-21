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Дурных денег не будет: Лукашенко напомнил о дисциплине в АПК
22.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил в пятницу крупный агрохолдинг в Могилевской области и оценил работы по его реконструкции. Какие замечания сделал глава государства и на что в первую очередь попросил обращать внимание руководителей – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Забелич.
Агрохолдинг «Купаловское» создали по поручению главы государства год назад. В его составе еще три хозяйства. Выращивают зерно, рапс, производят молоко и мясо. Суть проекта – в полном цикле: от производства и переработки до реализации сельхозпродукции. В будущем этот проект должен стать примером для всех, но пока есть проблемы.
Комплекс для содержания крупного рогатого скота, построенный более 40 лет, теперь реконструируют. Но работают плохо – крыша протекает. Реакция главы государства жесткая.
Около 15 лет в стране реализуют программу модернизации деревни и агропромышленного комплекса. За это время восстановили агропромышленный комплекс, обеспечили продовольственную безопасность, создали агрогородки, в которых есть все необходимое для жизни людей на селе. Но Александр Лукашенко уверен, нужно развиваться и двигаться вперед
Белорусская сельхозпродукция ориентирована на экспорт. Основной потребитель – Россия. Среди новых рынков – Китай и страны Африки.
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Президент Беларуси посетил крупный агрохолдинг в Могилевской области и не всем остался доволен.
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