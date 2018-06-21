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Еврокомиссар Хан посетил ГУМ и универсам «Центральный» в Минске
Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан прогулялся сегодня по центру Минска, в том числе посетив ГУМ и универсам «Центральный».
Фотоснимки он разместил в своем
«Погружение в повседневную жизнь Минска. Действительно интересный город для исследования! Большое спасибо руководителю делегации Андреа Викторин за экскурсию!» — написал он.
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Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан прогулялся сегодня по центру Минска, в том числе посетив ГУМ и универсам...
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