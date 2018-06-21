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Что написано пером: неизвестный от руки исправил объявление «Могилевоблавтотранса»
Неизвестный могилевчанин от руки исправил объявление «Могилевоблавтотранса» о поиске водителей на постоянную работу, вписав в него значительно более скромные, чем в оригинале, цифры зарплаты, а также некоторые малоприятные подробности из жизни предприятия, такие как удержания за перерасход топлива и нехватка запчастей.
Исправленное объявление уже стало хитом в могилевском сегменте социальных сетей.
Фото: Руслан Орленко, vk.com/my.mogilev
«Психанул», «Горькая правда жизни», «Хоть кто-то правду написал», цитирует могилевчан
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Неизвестный могилевчанин от руки исправил объявление «Могилевоблавтотранса» о поиске водителей на постоянную работу, вписав в него значительно более скромные,...
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